Матч окончен
«Ливерпуль» победил «Брайтон» – 2:0. Экитике сделал дубль, у Салаха ассист после выхода на замену
«Ливерпуль» обыграл «Брайтон».
«Ливерпуль» дома победил «Брайтон» (2:0) в 16-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 1-й минуте счет открыл нападающий хозяев Юго Экитике. На 60-й француз сделал дубль – ему с углового ассистировал Мохамед Салах, вышедший на замену на 26-й минуте вместо получившего травму Джо Гомеса.
«Ливерпуль» набрал 26 очков и сейчас занимает 6-е место в таблице. «Брайтон» идет 9-м, имея 23 балла.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 15:00, Энфилд
