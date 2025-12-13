  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» победил «Брайтон» – 2:0. Экитике сделал дубль, у Салаха ассист после выхода на замену
43

«Ливерпуль» победил «Брайтон» – 2:0. Экитике сделал дубль, у Салаха ассист после выхода на замену

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон».

«Ливерпуль» дома победил «Брайтон» (2:0) в 16-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 1-й минуте счет открыл нападающий хозяев Юго Экитике. На 60-й француз сделал дубль – ему с углового ассистировал Мохамед Салах, вышедший на замену на 26-й минуте вместо получившего травму Джо Гомеса.

«Ливерпуль» набрал 26 очков и сейчас занимает 6-е место в таблице. «Брайтон» идет  9-м, имея 23 балла.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 15:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
2 - 0
Брайтон
Матч окончен
87’
Гомес   Милнер
Собослаи   Кьеза
83’
82’
Рюттер   Костулас
82’
Хиншелвуд   Уэлбек
Экитике   Исак
78’
Виртц   Робертсон
78’
64’
Балеба   Айяри
64’
Груда   Митома
Конате
64’
  Экитике
60’
59’
Данк
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Гомес
Гомес   Салах
26’
  Экитике
1’
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Джонс, Гравенберх, Виртц, Мак Аллистер, Собослаи, Экитике
Запасные: Нгумоа, Мамардашвили, Кьеза, Робертсон, Рэмзи, Лаки, Исак, Салах
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Хиншелвуд, Балеба, Гомес, Груда, Минте, Рюттер
Запасные: Айяри, Стил, Боскальи, Костулас, Велтман, Уэлбек, де Кейпер, Милнер, Митома
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Что делать с Хаби Алонсо?30054 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoБрайтон
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЮго Экитике
logoМохамед Салах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
вчера, 20:35
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
вчера, 20:23