«Ливерпуль» победил «Брайтон» – 2:0. Экитике сделал дубль, у Салаха ассист после выхода на замену

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон».

«Ливерпуль » дома победил «Брайтон » (2:0) в 16-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 1-й минуте счет открыл нападающий хозяев Юго Экитике . На 60-й француз сделал дубль – ему с углового ассистировал Мохамед Салах , вышедший на замену на 26-й минуте вместо получившего травму Джо Гомеса.

«Ливерпуль» набрал 26 очков и сейчас занимает 6-е место в таблице. «Брайтон» идет 9-м, имея 23 балла.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ