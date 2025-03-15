«Локомотив» впервые за 6 матчей победил в Мир РПЛ

«Локомотив» прервал серию без побед в Мир РПЛ.

Команда Михаила Галактионова обыграла «Динамо » в 21-м туре – 2:1.

Железнодорожники сумели победить в чемпионате впервые с ноября. В последних пяти матчах до этого дня у них было два поражения и три ничьих.

28 марта «Локомотив » выступит в гостях у «Крыльев Советов».