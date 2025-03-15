«Локомотив» впервые за 6 матчей победил в Мир РПЛ
«Локомотив» прервал серию без побед в Мир РПЛ.
Команда Михаила Галактионова обыграла «Динамо» в 21-м туре – 2:1.
Железнодорожники сумели победить в чемпионате впервые с ноября. В последних пяти матчах до этого дня у них было два поражения и три ничьих.
28 марта «Локомотив» выступит в гостях у «Крыльев Советов».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости