«Бавария» после ошибки Урбига пропустила от «Униона» на 83-й и потеряла очки. Голкипер рукой отбил мяч на Холлербаха после навеса

«Бавария» пропустила в результате ошибки вратаря.

Команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом» в 26-м туре Бундеслиги.

На 83-й минуте защитник берлинцев Йосип Юранович сделал навес во вратарскую площадь соперника с правого фланга. Голкипер Йонас Урбиг выставил руку, но не смог как следует выбить мяч: тот подскочил вверх, и успевший к нему первым Бенедикт Холлербах сравнял счет – 1:1.

«Бавария» упустила победу над «Унионом» – 1:1. Сане забил на 75-й, Холлербах – на 83-й