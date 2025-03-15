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  • «Бавария» после ошибки Урбига пропустила от «Униона» на 83-й и потеряла очки. Голкипер рукой отбил мяч на Холлербаха после навеса
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«Бавария» после ошибки Урбига пропустила от «Униона» на 83-й и потеряла очки. Голкипер рукой отбил мяч на Холлербаха после навеса

«Бавария» пропустила в результате ошибки вратаря.

Команда Венсана Компани сыграла вничью с «Унионом» в 26-м туре Бундеслиги.

На 83-й минуте защитник берлинцев Йосип Юранович сделал навес во вратарскую площадь соперника с правого фланга. Голкипер Йонас Урбиг выставил руку, но не смог как следует выбить мяч: тот подскочил вверх, и успевший к нему первым Бенедикт Холлербах сравнял счет – 1:1.

«Бавария» упустила победу над «Унионом» – 1:1. Сане забил на 75-й, Холлербах – на 83-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБавария
logoЙонас Урбиг
logoБенедикт Холлербах
logoЙосип Юранович
logoУнион Берлин
logoбундеслига Германия
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