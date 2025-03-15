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ЦСКА про допинг у Каменева: «Владислав отстранен от матчей и тренировок до выяснения обстоятельств. Основание – уведомление о неблагоприятном результате пробы»

ЦСКА выступил с заявлением о допинге у Владислава Каменева.

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий сдал положительный тест на мельдоний. Позже лига подтвердила, что РУСАДА обнаружило запрещенную субстанцию в допинг-пробе игрока.

«В связи с сегодняшним комментарием КХЛ, ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», – сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Каменев провел 63 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков. Его действующее соглашение с армейцами рассчитано до 31 мая 2026 года.

КХЛ о допинге у Каменева: «РУСАДА уведомило о нахождении запрещенной субстанции у игрока ЦСКА. До выяснения обстоятельств хоккеист не участвует в матчах КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoВладислав Каменев
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