ЦСКА про допинг у Каменева: «Владислав отстранен от матчей и тренировок до выяснения обстоятельств. Основание – уведомление о неблагоприятном результате пробы»
Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий сдал положительный тест на мельдоний. Позже лига подтвердила, что РУСАДА обнаружило запрещенную субстанцию в допинг-пробе игрока.
«В связи с сегодняшним комментарием КХЛ, ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела», – сказано в сообщении клуба.
В текущем сезоне Каменев провел 63 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков. Его действующее соглашение с армейцами рассчитано до 31 мая 2026 года.
КХЛ о допинге у Каменева: «РУСАДА уведомило о нахождении запрещенной субстанции у игрока ЦСКА. До выяснения обстоятельств хоккеист не участвует в матчах КХЛ»
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