Медведев проиграл пятый полуфинал подряд
Даниил Медведев вылетел в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Он уступил Хольгеру Руне – 5:7, 4:6.
Медведев проиграл пятый полуфинал на уровне ATP подряд. Россиянин не выходил в финалы с Индиан-Уэллс-2024 и не выигрывал титулы с весны 2023-го.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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