Медведев проиграл пятый полуфинал подряд

Даниил Медведев вылетел в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он уступил Хольгеру Руне – 5:7, 4:6.

Медведев проиграл пятый полуфинал на уровне ATP подряд. Россиянин не выходил в финалы с Индиан-Уэллс-2024 и не выигрывал титулы с весны 2023-го.