Чемпионат России. «Локомотив» примет «Динамо», в воскресенье «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ростовом»
В Мир РПЛ пройдут матчи 21-го тура.
В субботу «Локомотив» примет в дерби московское «Динамо».
В воскресенье ЦСКА сыграет в гостях с «Акроном», «Краснодар» – с «Ростовом», «Спартак» сразится с «Зенитом».
Чемпионат России
21-й тур
15 марта 09:00, Газовик
15 марта 11:30, Арена Химки
15 марта 14:00, Анжи-Арена
Не начался
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15 марта 16:30, РЖД Арена
16 марта 10:00, Самара-Арена
16 марта 12:15, Ак Барс Арена
16 марта 14:00, Ростов Арена
16 марта 16:45, Лукойл Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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