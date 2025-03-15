Чемпионат России. «Локомотив» примет «Динамо», в воскресенье «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ростовом»

В Мир РПЛ пройдут матчи 21-го тура.

В субботу «Локомотив » примет в дерби московское «Динамо ».

В воскресенье ЦСКА сыграет в гостях с «Акроном », «Краснодар » – с «Ростовом», «Спартак» сразится с «Зенитом».

Чемпионат России

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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