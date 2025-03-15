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Чемпионат России. «Локомотив» примет «Динамо», в воскресенье «Спартак» сыграет с «Зенитом», «Краснодар» – с «Ростовом»

В Мир РПЛ пройдут матчи 21-го тура.

В субботу «Локомотив» примет в дерби московское «Динамо».

В воскресенье ЦСКА сыграет в гостях с «Акроном», «Краснодар» – с «Ростовом», «Спартак» сразится с «Зенитом».

Чемпионат России

21-й тур

Премьер-лига. 21 тур
15 марта 09:00, Газовик
Оренбург
Не начался
-xG-
Факел
Премьер-лига. 21 тур
15 марта 11:30, Арена Химки
Химки
Не начался
-xG-
Ахмат
Премьер-лига. 21 тур
15 марта 14:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Не начался
-xG-
Крылья Советов
Премьер-лига. 21 тур
15 марта 16:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
Динамо
Премьер-лига. 21 тур
16 марта 10:00, Самара-Арена
Акрон
Не начался
-xG-
ЦСКА
Премьер-лига. 21 тур
16 марта 12:15, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
-xG-
Пари НН
Премьер-лига. 21 тур
16 марта 14:00, Ростов Арена
Ростов
Не начался
-xG-
Краснодар
Премьер-лига. 21 тур
16 марта 16:45, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
-xG-
Зенит

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoДинамо Махачкала
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoХимки
logoЛокомотив
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoФакел
logoПари НН
logoКраснодар
logoРубин
logoРостов
logoЦСКА
logoЗенит
logoАкрон
logoСпартак
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