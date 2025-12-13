«Челси» обыграл «Эвертон» – 2:0. Палмер забил победный гол, у Гюсто 1+1

«Челси» победил «Эвертон».

«Челси » дома обыграл «Эвертон » (2:0) в 16-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 21-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Коул Палмер . На 45-й защитник Мало Гюсто , перед этим сделавший ассист, забил сам.

«Челси» набрал 28 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Эвертон» идет 8-м, имея 24 балла.

