«Челси» обыграл «Эвертон» – 2:0. Палмер забил победный гол, у Гюсто 1+1

«Челси» победил «Эвертон».

«Челси» дома обыграл «Эвертон» (2:0) в 16-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 21-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Коул Палмер. На 45-й защитник Мало Гюсто, перед этим сделавший ассист, забил сам.

«Челси» набрал 28 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Эвертон» идет 8-м, имея 24 балла.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 15:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
2 - 0
Эвертон
Матч окончен
84’
Гарнер   Ироэгбунам
84’
Грилиш   Диблинг
Жоао Педро   Эстевао
81’
Фофана
76’
68’
Барри   Бету
Гарначо   Гиттенс
65’
Палмер   Сантос
58’
2тайм
Перерыв
  Гюсто
45’
  Палмер
21’
16’
Дьюзбери-Холл   Алькарас
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Гарначо, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Йоргенсен, Адарабиойо, Гиттенс, Гиу, Бадьяшиль, Хато, Сантос, Ачимпонг, Эстевао
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Паттерсон, Кэмпбелл, Макнил, Бету, Азну, Ироэгбунам, Трэверс, Диблинг, Алькарас
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
15 минут назад
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
28 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото