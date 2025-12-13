Матч окончен
«Челси» обыграл «Эвертон» – 2:0. Палмер забил победный гол, у Гюсто 1+1
«Челси» победил «Эвертон».
«Челси» дома обыграл «Эвертон» (2:0) в 16-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 21-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Коул Палмер. На 45-й защитник Мало Гюсто, перед этим сделавший ассист, забил сам.
«Челси» набрал 28 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Эвертон» идет 8-м, имея 24 балла.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
13 декабря 15:00, Стэмфорд Бридж
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
