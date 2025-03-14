Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в выходные
В Бундеслиге пройдут матчи 26-го тура.
В субботу «Бавария» сыграет в гостях с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд – с «РБ Лейпциг».
В воскресенье «Байер» встретится на выезде с «Штутгартом».
26-й тур
Германия. Бундеслига 14 марта 19:30
26 турМиллернтор
До матча
-XG-
26 турВезерштадион
До матча
-XG-
26 турВВК-Арена
До матча
-XG-
26 турАн дер Альтен Ферстерай
До матча
-XG-
26 турМева Арена
Германия. Бундеслига 15 марта 17:30
26 турРед Булл Арена
До матча
-XG-
Германия. Бундеслига 16 марта 14:30
26 турРурштадион
До матча
-XG-
Германия. Бундеслига 16 марта 16:30
26 турФойт-Арена
До матча
-XG-
Германия. Бундеслига 16 марта 18:30
26 турМХП-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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