Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в выходные

В Бундеслиге пройдут матчи 26-го тура.

В субботу «Бавария » сыграет в гостях с «Унионом », «Боруссия » Дортмунд – с «РБ Лейпциг ».

В воскресенье «Байер» встретится на выезде с «Штутгартом».

Чемпионат Германии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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