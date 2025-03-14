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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в выходные

В Бундеслиге пройдут матчи 26-го тура.

В субботу «Бавария» сыграет в гостях с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд – с «РБ Лейпциг».

В воскресенье «Байер» встретится на выезде с «Штутгартом».

Чемпионат Германии

26-й тур

Германия. Бундеслига 14 марта 19:30
26 тур
Миллернтор
Санкт-Паули
До матча
-XG-
Хоффенхайм
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 15 марта 14:30
26 тур
Везерштадион
Вердер
До матча
-XG-
Боруссия М
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 15 марта 14:30
26 тур
ВВК-Арена
Аугсбург
До матча
-XG-
Вольфсбург
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 15 марта 14:30
26 тур
Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
До матча
-XG-
Бавария
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 15 марта 14:30
26 тур
Мева Арена
Майнц
До матча
-XG-
Фрайбург
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 15 марта 17:30
26 тур
Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
До матча
-XG-
Боруссия Д
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 16 марта 14:30
26 тур
Рурштадион
Бохум
До матча
-XG-
Айнтрахт Ф
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 16 марта 16:30
26 тур
Фойт-Арена
Хайденхайм
До матча
-XG-
Хольштайн Киль
Коэффициенты
Германия. Бундеслига 16 марта 18:30
26 тур
МХП-Арена
Штутгарт
До матча
-XG-
Байер
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoБоруссия Менхенгладбах
logoВердер
logoВольфсбург
logoУнион Берлин
logoСанкт-Паули
logoАугсбург
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoХоффенхайм
logoАйнтрахт Франкфурт
logoФрайбург
logoХольштайн Киль
logoБохум
logoРБ Лейпциг
logoШтутгарт
logoБоруссия Дортмунд
logoХайденхайм
logoМайнц
logoБайер
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