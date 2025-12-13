Бразилия ведет переговоры с Анчелотти о продлении контракта до 2030 года. Зарплата тренера – 10 млн евро в год

Сборная Бразилии хочет продлить контракт с Карло Анчелотти.

Бразильская конфедерация футбола ведет переговоры с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти о подписании нового соглашения до 2030 года, сообщает Globo.

Итальянский специалист возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года.

Сообщается, что по действующему договору зарплата Анчелотти составляет около 10 миллионов евро в год. Это самый высокий оклад среди тренеров сборных.

Контракт также включает бонус в размере 5 миллионов евро, если Бразилия выиграет ЧМ-2026.

Отмечается, что, по мнению бразильских руководителей, тренер уже сделал достаточно, чтобы вернуть национальную команду на правильный путь и повысить ожидания от чемпионата мира.