4

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами

Фигуристки выступят с короткими программами на Кубке Первого канала.

Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) стартуют 15 марта в Челябинске.

Кубок Первого канала

Челябинск

Женщины, короткая программа

Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляцияПервый канал.

С короткой программой выступят по две фигуристки от каждой команды. Список участниц и точное время начала соревнований станут известны позже.

Составы команд

Команда Загитовой (красные): Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова.

Команда Щербаковой (синие): Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына.

Команда Трусовой (белые): Софья Акатьева, Елена Костылева, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКсения Синицына
logoСофья Акатьева
женское катание
Ксения Гущина
logoАлиса Двоеглазова
Анна Фролова
Вероника Яметова
logoсборная России
Алина Горбачева
Елена Костылева
Елизавета Андреева
logoСофья Муравьева
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Софья Важнова
результаты
Дарья Садкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Дикиджи, Гуменник, Горбачева вошли в команду к Щербаковой, Семененко, Акатьева, Костылева – к Трусовой, Бойкова и Козловский – к Загитовой
738сегодня, 16:05
Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят на Кубке Первого канала
14618 февраля, 07:23
⚡ Финал Гран-при России. Петросян победила, Горбачева – 2-я, Фролова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 11-я
237216 февраля, 12:30
Главные новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук, Мухортова и Евгеньев выйдут на лед с короткими программами
4сегодня, 17:34
Тарасова о выборах в МОК: «Туда специфических людей понабирают, которые не лучше и не хуже предыдущих. Думаю о том, когда эти люди, не знающие спорт, допустят нас»
4сегодня, 17:16
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Дикиджи, Гуменник, Горбачева вошли в команду к Щербаковой, Семененко, Акатьева, Костылева – к Трусовой, Бойкова и Козловский – к Загитовой
738сегодня, 16:05
Роднина о снятии санкций с Дегтярева: «Лед тронулся в вопросе возвращения российского спорта»
3сегодня, 15:49
Минерва Фабьен Хазе: «Больше не боюсь исполнять подкруты. С Володиным у меня пока не было ни одного серьезного падения – ни с одного элемента»
1сегодня, 13:00
Минерва Фабьен Хазе: «Благодаря работе с Савиным хорошо понимаю русский менталитет – много работать, не ныть и иногда выходить за пределы своих возможностей»
3сегодня, 12:57
Хазе о первой встрече с Володиным: «Никита вел себя как настоящий джентльмен. Раньше никто не носил за меня чемодан – в Германии так не принято»
6сегодня, 12:48
Минерва Фабьен Хазе: «Иногда вижу комментарии, что «без русских золото не настоящее». Но титул есть титул, мы им гордимся»
17сегодня, 12:41
Тарасова о снятии санкций с Дегтярева: «Думаю, постепенно нам все будут возвращать. Но когда нам разрешат выступать на чемпионатах Европы и мира, я не представляю»
3сегодня, 12:37
Хазе о распаде пары с Зеегертом: «Мы достигли потолка, а я хотела большего. Расстались не лучшим образом – мне кажется, он до сих пор злится»
1сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины покажут короткие программы
1сегодня, 17:18
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Спортсмены выступят в конкурсе мастерства на льду
4сегодня, 16:54
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
27 марта, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
927 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49