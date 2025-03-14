Кубок Первого канала по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами

Фигуристки выступят с короткими программами на Кубке Первого канала.

Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) стартуют 15 марта в Челябинске.

Кубок Первого канала

Челябинск

Женщины, короткая программа

Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал .

С короткой программой выступят по две фигуристки от каждой команды. Список участниц и точное время начала соревнований станут известны позже.

Составы команд

Команда Загитовой (красные): Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова.

Команда Щербаковой (синие): Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына.

Команда Трусовой (белые): Софья Акатьева, Елена Костылева, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске