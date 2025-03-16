Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки – 7 шайб

Александру Овечкину осталось 7 голов до рекорда Уэйна Гретцки.

39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ .

В игре с «Сан-Хосе » (5:1) нападающий занял место между кругами вбрасывания и замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары . Форвард установил окончательный счет матча. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Пьер-Люк Дюбуа .

Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Во встрече с «Сан-Хосе» Овечкин также набрал очко за передачу, сделанную по ходу атаки, которую завершил точным броском форвард Дилан Строум. Благодаря этому «Вашингтон» открыл счет в матче. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Том Уилсон.

В активе россиянина 55 (34+21) очков в 51 матче сезона

Подробную статистику выступлений Овечкина можно посмотреть здесь .