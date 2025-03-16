Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки – 7 шайб
39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ.
В игре с «Сан-Хосе» (5:1) нападающий занял место между кругами вбрасывания и замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары. Форвард установил окончательный счет матча. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Пьер-Люк Дюбуа.
Овечкин – второй снайпер в истории лиги. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
Во встрече с «Сан-Хосе» Овечкин также набрал очко за передачу, сделанную по ходу атаки, которую завершил точным броском форвард Дилан Строум. Благодаря этому «Вашингтон» открыл счет в матче. Балл за результативность получил также поучаствовавший в атаке нападающий Том Уилсон.
В активе россиянина 55 (34+21) очков в 51 матче сезона
Подробную статистику выступлений Овечкина можно посмотреть здесь.
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