Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины покажут короткие программы
15 марта в Челябинске стартуют соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые).
Челябинск
Мужчины, короткая программа
Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.
С короткой программой выступят по два фигуриста от каждой команды. Список участников и точное время начала соревнований станут известны позже.
Составы команд
Команда Загитовой (красные): Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев.
Команда Щербаковой (синие): Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.
Команда Трусовой (белые): Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
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