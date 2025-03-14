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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины покажут короткие программы

Мужчины покажут короткие программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

15 марта в Челябинске стартуют соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые).

Кубок Первого канала

Челябинск

Мужчины, короткая программа

Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляцияПервый канал.

С короткой программой выступят по два фигуриста от каждой команды. Список участников и точное время начала соревнований станут известны позже.

Составы команд

Команда Загитовой (красные): Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев.

Команда Щербаковой (синие): Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.

Команда Трусовой (белые): Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoМарк Кондратюк
logoГлеб Лутфуллин
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Николай Угожаев
logoПетр Гуменник
logoДмитрий Алиев
logoМакар Игнатов
Лев Лазарев
logoВладислав Дикиджи
Никита Сарновский
мужское катание
logoДаниил Самсонов
logoПервый канал
logoНиколай Колесников
logoЕвгений Семененко
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