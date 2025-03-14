Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины покажут короткие программы

Мужчины покажут короткие программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

15 марта в Челябинске стартуют соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые).

Кубок Первого канала

Челябинск

Мужчины, короткая программа

Начало – после 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал .

С короткой программой выступят по два фигуриста от каждой команды. Список участников и точное время начала соревнований станут известны позже.

Составы команд

Команда Загитовой (красные): Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев.

Команда Щербаковой (синие): Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.

Команда Трусовой (белые): Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске