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Гран-при Австралии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 7:00

В воскресенье, 16 марта, состоится Гран-при Австралии – первая гонка «Формулы-1» сезона-2025. Начало – в 7:00 по московскому времени.

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

16 марта 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)

6. Алекс Албон («Уильямс»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Карлос Сайнс («Уильямс»)

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

14. Джек Дуэн («Альпин»)

15. Габриэл Бортолето («Заубер»)

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Лиам Лоусон («Ред Булл»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
logoАльпин
logoЛандо Норрис
Гран-при Австралии
logoМакларен
результаты
logoПьер Гасли
logoНико Хюлькенберг
logoАндреа Кими Антонелли
logoОливер Бермэн
logoДжордж Расселл
logoЭстебан Окон
logoФеррари
logoРейсинг Буллз
logoЛанс Стролл
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
logoУильямс
logoИзак Аджар
logoЛиам Лоусон
logoОскар Пиастри
logoЗаубер
logoМерседес
logoАлександр Албон
logoШарль Леклер
logoАстон Мартин
logoХаас
logoФернандо Алонсо
logoДжек Дуэн
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
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