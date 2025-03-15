Крикунов о деле Каменева: «Мельдоний – не допинг. Это так, сердечную мышцу поддержать. Он запрещен, но ничего страшного в нем не вижу – даже его создатель, латыш, высказывался об этом»
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
«Считаю, мельдоний – никакой не допинг. Это так, сердечную мышцу поддержать, я и сам его иногда пью. Причем его используют уже после соревнований, а не до, чтобы как-то повлиять на выступление спортсмена.
Да, он в списке запрещенных веществ, но ничего страшного в нем не вижу. Даже его создатель, латыш, выступал, высказывался об этом.
Конечно, для ЦСКА это потеря. Неважно, по какой причине выбывает хоккеист. Есть наигранные связи, которые рушатся, придется ставить кого-то другого», – бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
ЦСКА про допинг у Каменева: «Владислав отстранен от матчей и тренировок до выяснения обстоятельств. Основание – уведомление о неблагоприятном результате пробы»
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