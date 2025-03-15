Мбаппе забил 20+ голов в чемпионате в пяти сезонах подряд
Килиан Мбаппе в пятый раз подряд забил как минимум 20 голов в чемпионате.
Нападающий «Реала» сделал дубль в игре с «Вильярреалом» в 28-м туре Ла Лиги. В текущем чемпионате у него 20 мячей в 26 играх.
В каждом из предыдущих четырех сезонов Мбаппе, выступая за «ПСЖ», забивал от 27 до 29 голов в Лиге 1.
Подробнее со статистикой француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
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