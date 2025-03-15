Мбаппе забил 20+ голов в чемпионате в пяти сезонах подряд

Килиан Мбаппе в пятый раз подряд забил как минимум 20 голов в чемпионате.

Нападающий «Реала » сделал дубль в игре с «Вильярреалом » в 28-м туре Ла Лиги . В текущем чемпионате у него 20 мячей в 26 играх.

В каждом из предыдущих четырех сезонов Мбаппе , выступая за «ПСЖ », забивал от 27 до 29 голов в Лиге 1.

Подробнее со статистикой француза можно ознакомиться здесь .