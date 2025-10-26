Победы «Спартака» и ЦСКА, 1000-е очко Кучерова, 1500-й матч Овечкина, «МЮ» снова выиграл и обошел кризисный «Ливерпуль», Волков победил Алмейду, 950-й гол Роналду и другие новости

1. «Спартак» дома обыграл «Оренбург» в 13-м туре Мир РПЛ – 1:0. Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах лиги. ЦСКА победил «Крылья» благодаря голу Лукина – 1:0. Самым интересным моментом матча стала стычка Глебова, Рассказова и Евгеньева. «Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1.

2. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» в 9-м туре АПЛ – 2:3! У мерсисайдцев 4 поражения в лиге подряд – такого не было с февраля 2021 года. Виртц по-прежнему не может ни забить, ни отдать голевой пас в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» – 4:2. Мбемо сделал дубль, у Каземиро гол и ассист Кунье на дебютный гол за клуб. «МЮ» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2024 года и опередил «Ливерпуль» после 9 туров. «Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив от Тальби на 93-й – 1:2.

3. Волков победил Алмейду раздельным решением судей на турнире UFC 321, Нурмагомедов выиграл у Марио Баутисты судейским решением. Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Итоги других боев – здесь .

4. В Fonbet КХЛ «Ак Барс» на глазах у отца Илона Маска победил «Адмирал», «Сибирь» проиграла «Трактору» по буллитам, «Салават» обыграл «Нефтехимик» в гостях.

5. НХЛ. Два крутых российских юбилея в один день – Никита Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ в матче «Тампы» с «Анахаймом» (быстрее всех в истории среди россиян – за 809 игр), Александр Овечкин провел 1500-й матч в регулярках (стал всего 8-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки в составе одной франшизы ). Правда, юбилей капитану «Вашингтону» испортила «Оттава» – 1:7.

Кроме того, «Коламбус» обыграл «Питтсбург» (5:4 Б), у Воронкова – дубль , у Марченко – победный буллит , у Чинахова – первый гол в сезоне, у Малкина – 0+2 и единственный промах в серии буллитов. Все результаты дня – здесь .

6. «Наполи» победил «Интер» в главном матче тура Серии А – 3:1. Де Брюйне травмировался , забив со спорного пенальти , между Лаутаро и Конте возникла перепалка .

7. НБА. Трипл-дабл Йокича (14+14+15) помог «Денверу» разгромить «Финикс», 31 очко и 12 подборов Холмгрена позволили «Оклахоме» разобраться с «Атлантой» и другие результаты .

8. Петросян выиграла короткую программу на Гран-при России по фигурному катанию у женщин, Угожаев лидирует у мужчин, Осокина и Грицаенко – среди пар, Леонтьева и Горелкин победили в ритм-танце.

Эмбер Гленн победила на Гран-при Китая у женщин, Метелкина и Берулава выиграли в соревнованиях пар, Чок и Бейтс стали лучшими в танцах на льду.

9. «Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (3:0). Команда Компани выиграла все 13 матчей сезона и повторила рекорд «Милана» 33-летней давности. Другие результаты тура Бундеслиги – здесь .

10. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов завоевал бронзу на параллельных брусьях, Поляшов – 6-й. Российские гимнасты заняли 4-е место в медальном зачете.

11. «Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США.

12. Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев» из «Вашингтона». Зарплата лучшего бомбардира Кубка Гагарина-2025 – 100 млн рублей в год.

13. Криштиану Роналду забил 950-й гол в карьере и помог «Аль-Насру» победить «Аль-Хазем» (2:0). Команда португальца выиграла 10 матчей подряд с общим счетом 34:3 и лидирует в лиге Саудовской Аравии.

14. «ПСЖ» разгромил «Брест» (3:0) и вернулся на первое место в Лиге 1. Матвей Сафонов снова остался в запасе .

15. Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу, «Локо» крупно обыграл «Самару».

16. Гран-при «Формулы-1» в Мехико. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й

17. 47 стран из 141 ответили на опрос FIS по российским лыжникам. 60% из ответивших поддерживали допуск .

18. Игру «Реала» и «Барсы» обслужит арбитр Сото Градо, судивший класико один раз до этого. На ВАР будет Вильянуэва.

19. Федор Емельяненко предложил КроКопу провести реванш : «20 лет назад мы написали красивую историю. Давай сделаем это снова».

Цитаты дня .

Вероника Степанова: «Все любители «спорта без политики» забыли, что вовсе не в частном клубе состоят. Деньги выделяет законодательная власть страны »

МОК о санкциях в отношении Индонезии из-за недопуска израильтян: «У спортсменов только одна карьера, и нам нужно гарантировать, что они смогут выступать»

Коллина об облысении: «Это было тяжелое испытание. В 1984-м люди отворачивались – было непонятно, сможет ли лысый судья работать . Но это сделало меня узнаваемым»

Крамник о смерти шахматиста Народицкого: «Попытки связать это трагическое событие с моим именем переступают все границы элементарной человеческой морали»

Дюков о проведении Евро-2032 вместо Италии: «Россия всегда готова»