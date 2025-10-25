  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коллина об облысении: «Это было тяжелое испытание. В 1984-м люди отворачивались – было непонятно, сможет ли лысый судья работать. Но это сделало меня узнаваемым»
19

Коллина об облысении: «Это было тяжелое испытание. В 1984-м люди отворачивались – было непонятно, сможет ли лысый судья работать. Но это сделало меня узнаваемым»

Пьерлуиджи Коллина рассказал, что люди отворачивались от него из-за облысения.

«Это было тяжелое испытание. В 24 года, в декабре 1984 года, я перенес болезнь.

Тогда это было не так понятно, как сегодня. Тогда люди отворачивались, я был другим. Настолько другим, что были некоторые сомнения – было непонятно, сможет ли лысый судья работать.

Мне посоветовали подождать, пока волосы не отрастут. Через пару месяцев они не выросли, но меня все равно заставили пройти тест на судейство. Они хотели посмотреть, что из этого получится. Я благодарен тем людям, их интересовали качества судьи, а не его внешность.

Это был своего рода рычаг, он сделал меня узнаваемым. Именно тогда моя жизнь изменилась», – рассказал экс-арбитр, а ныне глава судейского комитета УЕФА.

Напомним, что Коллина судил крупнейшие футбольные матчи и турниры, включая финал Лиги чемпионов в 1999-м и финал Кубка УЕФА в 2004-м, финал чемпионата мира в 2002-м, финал Олимпиады-1996. 

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4205 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Il Messaggero
logoПьерлуиджи Коллина
logoсудьи
logoЗдоровье
logoсерия А Италия
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дочь Анчелотти о том, что Гаттузо не сообщил, что сменит Карло в «Наполи»: «Они не разговаривали с тех пор. Встретятся на ЧМ, вероятно – финал Бразилии с Италией был бы великолепен»
24 минуты назад
Раванелли о Серии А: «Ювентусу» нужно несколько лет для борьбы за скудетто, конкурировать сейчас они не могут. «Милан» и «Интер» будут соперничать до конца»
54 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 08:10
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 08:00
«Лукойл» может передать акции «Спартака» другому владельцу из-за санкций США («Чемпионат»)
сегодня, 07:46
Амориму все равно, что говорит Слот: «Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду». Тренер «Ливерпуля» сказал, что «МЮ» играет низким блоком с длинными передачами
39 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна»
сегодня, 06:36
Ямаль взбесил «Реал», 899-й гол Овечкина, еще 2 медали Мельниковой на ЧМ, Клаудиньо не дискредитировал ВС РФ, бунт в клубе Садыгова и Юрана, акции «Урала» продаются и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 06:00
Фомин о 8-м месте «Динамо»: «Идет притирка тренера к команде, команды – к тренеру. Скоро ситуация наладится, уверен»
сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
Актер Абатантуоно о «Милане»: «Леау мне очень нравится, но иногда он меня бесит. Команде не хватает нападающего»
10 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Тулузой», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 08:15
37-летний Гросскройц на бирдекеле подписал контракт с «Айхлингхофеном»
сегодня, 08:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Охдуд»
сегодня, 08:05
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:56
Гендиректор «Динамо» о Кубке России без легионеров: «Надо разделить заявку – она одна на два турнира. И это отразится на трансферной политике клубов»
сегодня, 07:32
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:17
«Наполи» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:46
Ловчев о Глебове: «Быстро двигается, мыслит, обрабатывает мяч. Посмотрим, как будет играть на третий год»
сегодня, 06:29