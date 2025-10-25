Коллина об облысении: «Это было тяжелое испытание. В 1984-м люди отворачивались – было непонятно, сможет ли лысый судья работать. Но это сделало меня узнаваемым»

Пьерлуиджи Коллина рассказал, что люди отворачивались от него из-за облысения.

«Это было тяжелое испытание. В 24 года, в декабре 1984 года, я перенес болезнь.

Тогда это было не так понятно, как сегодня. Тогда люди отворачивались, я был другим. Настолько другим, что были некоторые сомнения – было непонятно, сможет ли лысый судья работать.

Мне посоветовали подождать, пока волосы не отрастут. Через пару месяцев они не выросли, но меня все равно заставили пройти тест на судейство. Они хотели посмотреть, что из этого получится. Я благодарен тем людям, их интересовали качества судьи, а не его внешность.

Это был своего рода рычаг, он сделал меня узнаваемым. Именно тогда моя жизнь изменилась», – рассказал экс-арбитр, а ныне глава судейского комитета УЕФА.

Напомним, что Коллина судил крупнейшие футбольные матчи и турниры, включая финал Лиги чемпионов в 1999-м и финал Кубка УЕФА в 2004-м, финал чемпионата мира в 2002-м, финал Олимпиады-1996.