4

Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян, Фролова, Гущина, Синицина, Захарова, Хуснутдинова покажут короткие программы

Петросян, Фролова и Гущина покажут короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию

1-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Женщины, короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Елизавета Куликова

2. Арина Кудлай

3. Софья Лукина

4. Арина Мариничева

5. Ксения Синицына

6. Мария Захарова

Вторая разминка

7. Мария Волченко

8. Ксения Фадеева

9. Дина Хуснутдинова

10. Ксения Гущина

11. Аделия Петросян

12. Анна Фролова

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКсения Синицына
logoЕлизавета Куликова
Мария Захарова
logoАделия Петросян
Анна Фролова
Ксения Гущина
logoСерия Гран-при России
Звезды Магнитки
результаты
Арина Мариничева
женское катание
Софья Лукина
Дина Хуснутдинова
logoсборная России
Арина Кудлай
Ксения Фадеева
Мария Волченко
