  Бобровский – 8-й вратарь из Европы в истории НХЛ с 50+ матчами на ноль за карьеру. В целом в лиге – 33-й
Сергей Бобровский – 33-й вратарь в истории НХЛ с 50+ шатаутами за карьеру.

Вратарь «Флориды» отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0). 

Матч на ноль стал для 37-летнего россиянина 50-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал 33-м вратарем в истории лиги с таким достижением. 

Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (125). Среди европейских вратарей Бобровский идет на 8-м месте. 

Больше шатаутов сделали Томаш Вокоун (51), Туукка Раск (52), Ярослав Галак (53), Евгений Набоков (59, российский рекорд), Пекка Ринне (60), Хенрик Лундквист (64) и Доминик Гашек (81).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
