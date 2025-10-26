Бобровский – 8-й вратарь из Европы в истории НХЛ с 50+ матчами на ноль за карьеру. В целом в лиге – 33-й

Сергей Бобровский – 33-й вратарь в истории НХЛ с 50+ шатаутами за карьеру.

Вратарь «Флориды» отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (3:0).

Матч на ноль стал для 37-летнего россиянина 50-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал 33-м вратарем в истории лиги с таким достижением.

Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (125). Среди европейских вратарей Бобровский идет на 8-м месте.

Больше шатаутов сделали Томаш Вокоун (51), Туукка Раск (52), Ярослав Галак (53), Евгений Набоков (59, российский рекорд), Пекка Ринне (60), Хенрик Лундквист (64) и Доминик Гашек (81).