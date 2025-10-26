«Ливерпуль» проиграл 4 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2021 года
«Ливерпуль» проиграл четыре матча в чемпионате подряд.
Команда Арне Слота уступила «Брентфорду» в 9-м туре – 2:3. Ранее в АПЛ ее обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).
В последний раз такая серия поражений у «красных» была в феврале 2021 года.
В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой». Игра пройдет 1 ноября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
