«Ливерпуль» проиграл 4 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2021 года

«Ливерпуль» проиграл четыре матча в чемпионате подряд.

Команда Арне Слота уступила «Брентфорду» в 9-м туре – 2:3. Ранее в АПЛ ее обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).

В последний раз такая серия поражений у «красных» была в феврале 2021 года.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой». Игра пройдет 1 ноября.

