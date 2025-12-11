Участие Мбаппе в матче с «Алавесом» под вопросом. Дискомфорт у форварда «Реала» может быть серьезнее, чем казалось

Килиан Мбаппе может пропустить следующий матч «Реала».

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе может пропустить еще одну игру команды.

Французский футболист не вышел на поле в матче с «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2) из-за боли в ноге.

Как пишет журналист DAZN Серхио Киранте, участие Мбаппе в матче 16-го тура Ла Лиги против «Алавеса » под вопросом. Хотя Килиан и находился на скамейке запасных во время игры с «Сити», он не был готов играть, и дискомфорт может быть серьезнее, чем казалось.