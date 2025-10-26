Овечкин в 1500-м матче НХЛ с «Оттавой»: 1 бросок, 3 хита, «-2» за 17:44. У него 2+5 в 9 играх сезона
Александр Овечкин не набрал очков в 1500-м матче НХЛ – с «Оттавой» (1:7).
Перед игрой «Вашингтон» провел чествование по поводу юбилейного матча своего капитана. На игре присутствовали мама Овечкина Татьяна и его супруга Анастасия.
В 1500 играх регулярного чемпионата на счету россиянина 899 голов (рекорд лиги) и 731 результативная передача (1630 очков).
В 9 матчах текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 7 (2+5) баллов.
За 17:44 (3:48 – в большинстве) в матче с «Сенаторс» у форварда 1 бросок в створ ворот (2 – мимо), 3 силовых приема, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости