Овечкин в 1500-м матче НХЛ с «Оттавой»: 1 бросок, 3 хита, «-2» за 17:44. У него 2+5 в 9 играх сезона

Александр Овечкин не набрал очков в 1500-м матче НХЛ – с «Оттавой» (1:7).

Перед игрой «Вашингтон » провел чествование по поводу юбилейного матча своего капитана. На игре присутствовали мама Овечкина Татьяна и его супруга Анастасия.

В 1500 играх регулярного чемпионата на счету россиянина 899 голов (рекорд лиги) и 731 результативная передача (1630 очков).

В 9 матчах текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 7 (2+5) баллов.

За 17:44 (3:48 – в большинстве) в матче с «Сенаторс» у форварда 1 бросок в створ ворот (2 – мимо), 3 силовых приема, полезность – «минус 2».