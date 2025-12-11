Экс-судья Бурруль о падении Асенсио в штрафной «Сити»: «Его борьба с Гвардиолом не имеет ничего общего с моментом Рюдигера и Холанда – там немец долго держал соперника»
Бывший испанский судья Альфонсо Перес Бурруль разобрал спорные моменты из матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» (1:2).
Игру на «Сантьяго Бернабеу» обслуживал французский арбитр Клеман Тюрпен. На 41-й минуте он назначил пенальти в ворота «Мадрида» за фол Антонио Рюдигера против Эрлинга Холанда. Вскоре в штрафной «Сити» после борьбы с Йошко Гвардиолом упал на газон защитник «сливочных» Рауль Асенсио – рефери не назначил пенальти.
«Рюдигер держал Холанда за корпус, не давая нанести удар. Это правильное решение французского арбитра.
Борьба Асенсио с Гвардиолом не имеет ничего общего с тем, что произошло между Рюдигером и Холандом – там немец долго держал соперника», – сказал Бурруль.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
