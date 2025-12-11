  • Спортс
  • Экс-судья Бурруль о падении Асенсио в штрафной «Сити»: «Его борьба с Гвардиолом не имеет ничего общего с моментом Рюдигера и Холанда – там немец долго держал соперника»
Экс-судья Бурруль о падении Асенсио в штрафной «Сити»: «Его борьба с Гвардиолом не имеет ничего общего с моментом Рюдигера и Холанда – там немец долго держал соперника»

Экс-судья Бурруль не поддержал желание «Реала» получить пенальти в игре с «Сити».

Бывший испанский судья Альфонсо Перес Бурруль разобрал спорные моменты из матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» (1:2).

Игру на «Сантьяго Бернабеу» обслуживал французский арбитр Клеман Тюрпен. На 41-й минуте он назначил пенальти в ворота «Мадрида» за фол Антонио Рюдигера против Эрлинга Холанда. Вскоре в штрафной «Сити» после борьбы с Йошко Гвардиолом упал на газон защитник «сливочных» Рауль Асенсио – рефери не назначил пенальти.

«Рюдигер держал Холанда за корпус, не давая нанести удар. Это правильное решение французского арбитра.

Борьба Асенсио с Гвардиолом не имеет ничего общего с тем, что произошло между Рюдигером и Холандом – там немец долго держал соперника», – сказал Бурруль.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Реала»: «Рюдигер держал Холанда и не давал ему пробить. Гол «Ман Сити» с углового засчитан верно»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
