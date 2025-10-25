  • Спортс
  • «Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах

«Аль-Наср» продолжает побеждать с 29 августа.

Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Хазем» (2:0) благодаря голам Криштиану Роналду и Жоау Феликса

Это 10-я подряд победа «Аль-Насра» во всех турнирах. На этом отрезке Команда Жорже Жезуша забила 34 гола, а пропустила только 3. 

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, лидирует в таблице лиги Саудовской Аравии. «Аль-Наср» набрал 18 очков в 6 турах. 

