«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
«Аль-Наср» продолжает побеждать с 29 августа.
Клуб из Эр-Рияда обыграл «Аль-Хазем» (2:0) благодаря голам Криштиану Роналду и Жоау Феликса.
Это 10-я подряд победа «Аль-Насра» во всех турнирах. На этом отрезке Команда Жорже Жезуша забила 34 гола, а пропустила только 3.
Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, лидирует в таблице лиги Саудовской Аравии. «Аль-Наср» набрал 18 очков в 6 турах.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6400 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости