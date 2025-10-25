  • Спортс
  • Крамник о смерти шахматиста Народицкого: «Попытки связать это трагическое событие с моим именем переступают все границы элементарной человеческой морали»
19

Владимир Крамник заявил, что подвергся травле после смерти Дэниэла Народицкого.

В понедельник стало известно, что гроссмейстер Народицкий из США скончался в возрасте 29 лет, но причины официально не назывались. Некоторые пользователи соцсетей оставили негативные комментарии в профиле экс-чемпиона мира Крамника, который в прошлом году подозревал американца в читерстве.

При этом сам россиянин отметил, что призывал помочь Народицкому: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это». Слова Крамника рассмотрит комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования всем близким Народицкого в связи с трагической и безвременной кончиной этого выдающегося шахматиста и человека, что глубоко потрясло меня лично и весь шахматный мир. К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых лиц использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи.

В этой связи я хотел бы сделать следующие заявления: я никогда не допускал личных нападок или оскорблений в адрес Народицкого; несмотря на напряженные отношения между нами, я был единственным человеком в шахматном сообществе, кто, заметив на видео явные проблемы со здоровьем Дэниэла за день до его смерти, публично призвал оказать ему помощь. К сожалению, этот призыв был проигнорирован всеми.

Последующие попытки сразу после его кончины напрямую связать это трагическое событие с моим именем, особенно в свете этого факта, по моему мнению, переступают все границы элементарной человеческой морали.

Мои частные и публичные запросы, сделанные год назад, о проверке соответствия гроссмейстера Народицкого правилам честной игры были проигнорированы, несмотря на значительное количество фактов, лишь часть которых была опубликована, подтверждающих обоснованность этого запроса. Я всегда был и остаюсь готов предоставить эти материалы любому компетентному органу, но за прошедший год не получил ни одного такого запроса.

Отдельные провокационные заявления публичных лиц, иногда доходящие до откровенно ложных и преступных обвинений в мой адрес относительно смерти Дэниэла, которые, в частности, привели к угрозам безопасности мне и моей семье и нарушению моих личных прав, станут предметом уголовных и гражданских исков, которые в настоящее время готовят мои адвокаты.

Я приветствую официально объявленное открытие уголовного расследования в Соединенных Штатах по обстоятельствам смерти Народицкого и даже готов помочь расследованию, в том числе предоставив важную непубличную информацию, имеющуюся в моем распоряжении. Наконец, с полной ответственностью заявляю, что я нахожусь в хорошем физическом и психическом состоянии и ни при каких обстоятельствах не планирую покончить с собой», – заявил Крамник.

Умер 29-летний топ-шахматист из США – почему из-за этого все переругались и при чем тут Крамник

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
