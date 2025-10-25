  • Спортс
27

МОК о санкциях в отношении Индонезии из-за недопуска израильтян: «У спортсменов только одна карьера, и нам нужно гарантировать, что они смогут выступать»

В МОК высказались о санкциях в отношении Индонезии из-за недопуска Израиля на ЧМ.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не проводить турниры в Индонезии после невыдачи виз израильским гимнастам. Также МОК прервал переговоры с НОК Индонезии по поводу возможного проведения в стране Олимпиады-2036 и других крупных турниров. 

Израильтяне не смогли выступить на чемпионате мира, так как правительство Индонезии отказалось выдавать спортсменам визы из-за конфликта в Газе. 

«Все спортсмены имеют право на участие в соревнованиях независимо от того, из какой они страны. Поэтому мы не можем игнорировать то, как повели себя в этой ситуации местные власти.

У спортсменов только одна карьера, и иногда она бывает достаточно короткой. И нам нужно гарантировать, что они смогут участвовать в соревнованиях. Задача же властей заключается в выдаче виз и разрешении спортсменам и их представителям приехать на соревнования.

Международные спортивные организации должны быть уверенными в том, что допуск спортсменов на соревнования будет им разрешен. Если такого нет, нам необходимо собраться с силами, чтобы отзывать проведение соревнований.

Поэтому я приветствую решение исполкома, принятое на этой неделе. Но мы сожалеем о том, что ситуация усложнилась таким образом», – заявил член исполкома МОК, глава Международной федерации конного спорта Ингмар Де Вос.

