Алонсо о свисте на «Бернабеу»: «Это нормально, ничего нового. Должны воспринимать это как норму – требования в «Реале» очень высоки»

Хаби Алонсо оценил свист фанатов на стадионе «Реала».

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо высказался о свисте болельщиков на «Сантьяго Бернабеу » после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити » (1:2).

«Это нормально. Ничего нового. На этом стадионе такое случается, когда мы не выигрываем дома. Но бывали и другие случаи, когда фанаты поддерживали и подбадривали нас. Они давали нам энергию, которая была нужна команде. Мы понимаем, почему они свистят, и должны воспринимать это как норму, потому что требования в этом клубе очень высоки.

Мы хотим изменить ситуацию, улучшить наше психическое, физическое состояние и вернуть в строй травмированных игроков. Впереди еще долгий путь.

Мы должны сохранять спокойствие, потому что это долгий процесс. Результаты такие, какие есть. Как их интерпретировать – это уже другой вопрос», – сказал Хаби Алонсо .

Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского