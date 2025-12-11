Алонсо о свисте на «Бернабеу»: «Это нормально, ничего нового. Должны воспринимать это как норму – требования в «Реале» очень высоки»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о свисте болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).
«Это нормально. Ничего нового. На этом стадионе такое случается, когда мы не выигрываем дома. Но бывали и другие случаи, когда фанаты поддерживали и подбадривали нас. Они давали нам энергию, которая была нужна команде. Мы понимаем, почему они свистят, и должны воспринимать это как норму, потому что требования в этом клубе очень высоки.
Мы хотим изменить ситуацию, улучшить наше психическое, физическое состояние и вернуть в строй травмированных игроков. Впереди еще долгий путь.
Мы должны сохранять спокойствие, потому что это долгий процесс. Результаты такие, какие есть. Как их интерпретировать – это уже другой вопрос», – сказал Хаби Алонсо.
Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского