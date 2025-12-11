Мадуэке, Кунде, де Кетеларе и Глух – претенденты на приз лучшему игроку недели в ЛЧ
Жюль Кунде – один из претендентов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ.
Вингер Нони Мадуэке («Арсенал»), защитник Жюль Кунде («Барселона»), атакующий полузащитник Оскар Глух («Аякс») и полузащитник Шарль де Кетеларе («Аталанта») являются претендентами на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Мадуэке забил два мяча в матче против «Брюгге» (3:0), Кунде также дважды отличился в игре с «Айнтрахтом» (2:1).
Глух сделал дубль в матче против «Карабаха» (4:2), де Кетеларе забил гол в игре с «Челси» (2:1).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
