Мадуэке, Кунде, де Кетеларе и Глух – претенденты на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Жюль Кунде – один из претендентов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ.

Вингер Нони Мадуэке («Арсенал »), защитник Жюль Кунде («Барселона»), атакующий полузащитник Оскар Глух («Аякс») и полузащитник Шарль де Кетеларе («Аталанта ») являются претендентами на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов .

Мадуэке забил два мяча в матче против «Брюгге» (3:0), Кунде также дважды отличился в игре с «Айнтрахтом» (2:1).

Глух сделал дубль в матче против «Карабаха» (4:2), де Кетеларе забил гол в игре с «Челси» (2:1).

