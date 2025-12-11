«Спартак» – самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. Должны быть в лидерах, как во времена Романцева». Гендиректор Некрасов о красно-белых
Сергей Некрасов: «Спартак» – это самый популярный клуб не только России.
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал команду самой популярной в Восточной Европе.
На данный момент красно-белые находятся на 6-й позиции в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.
– Каким видите ближайшее будущее клуба?
– Как я уже говорил, «Спартак» – это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы.
На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза.
К этому мы должны стремиться, – сказал Сергей Некрасов.
Что делать с Хаби Алонсо?25935 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости