«Спартак» – самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. Должны быть в лидерах, как во времена Романцева». Гендиректор Некрасов о красно-белых

Сергей Некрасов: «Спартак» – это самый популярный клуб не только России.

Генеральный директор «Спартака » Сергей Некрасов назвал команду самой популярной в Восточной Европе.

На данный момент красно-белые находятся на 6-й позиции в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.

– Каким видите ближайшее будущее клуба?

– Как я уже говорил, «Спартак» – это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы.

На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза.

К этому мы должны стремиться, – сказал Сергей Некрасов .