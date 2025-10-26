«ПСЖ» вернулся на 1-е место в Лиге 1 после победы над «Брестом» и поражения «Марселя» от «Ланса»

«ПСЖ» вновь возглавил таблицу Лиги 1.

Парижане вернули себе первую строчку после поражения «Марселя » от «Ланса » (1:2).

В 9-м туре команда Луиса Энрике разгромила «Брест» на выезде (0:3) и на данный момент имеет в активе 20 очков.

«Ланс» после победы поднялся на второе место, отставание от «ПСЖ » составляет один балл. «Марсель» опустился на третью позицию – 18 очков.

Четвертым идет «Монако » Александра Головина с 17 баллами.