«МЮ» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2024 года
«Манчестер Юнайтед» победил в третий раз подряд.
Команда Рубена Аморима обыграла «Брайтон» (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии. Ранее манкунианцы победили «Ливерпуль» (2:1) и «Сандерленд» (2:0).
«МЮ» не удавалось выиграть три матча АПЛ подряд с февраля 2024 года.
«Юнайтед» в следующем туре встретится с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 1 ноября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
