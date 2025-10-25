66

«МЮ» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2024 года

«Манчестер Юнайтед» победил в третий раз подряд.

Команда Рубена Аморима обыграла «Брайтон» (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии. Ранее манкунианцы победили «Ливерпуль» (2:1) и «Сандерленд» (2:0).

«МЮ» не удавалось выиграть три матча АПЛ подряд с февраля 2024 года.

«Юнайтед» в следующем туре встретится с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 1 ноября.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5991 голос
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную
26 минут назад
«МЮ» обыграл «Брайтон» – 4:2! Мбемо сделал дубль, у Каземиро гол и ассист Кунье
30 минут назад
Кунья сделал первое результативное действие в «МЮ», забив «Брайтону». Форвард проводит 9-й матч за «Юнайтед»
сегодня, 17:13
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» в гостях у «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
9 минут назадLive
Зоммер с 5.3 по Индексу ГОЛа* стал худшим игроком матча «Наполи» – «Интер». Замбо-Ангисса с оценкой 8.3 – лучший
10 минут назад
Челестини про 1:0 с «Крыльями»: «Такая победа идет за две. Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Соперник оборонялся глубоко, хотя обычно высоко прессингует»
14 минут назад
Лещук о лучшей вратарской школе: «У «Краснодара» – Сафонов, Агкацев, у «Динамо» – Шунин, Лещук, Расулов. Динамовская лучше, можно сказать. Но по какому критерию судить?»
16 минут назад
Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную
26 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Гладбах», «Дортмунд» одолел «Кельн», «Лейпциг» забил 6 голов «Аугсбургу»
27 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Брайтон», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Челси» проиграл «Сандерленду»
29 минут назад
«МЮ» обыграл «Брайтон» – 4:2! Мбемо сделал дубль, у Каземиро гол и ассист Кунье
30 минут назад
У «Крыльев» одна победа в 10 последних матчах РПЛ – над «Сочи». Сегодня команда Адиева уступила ЦСКА
44 минуты назад
«Наполи» победил «Интер» впервые с мая 2023-го – после двух поражений и трех ничьих
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Адиев после 0:1 с ЦСКА: «Крылья» подкосил ряд травм. Нам тяжело играть с такими соперниками, учитывая потери. Мы сконцентрированы на блокировке их сильных сторон»
2 минуты назад
У Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср» – португалец забил «Аль-Хазему»
3 минуты назад
Бруну провел 300 матчей за «МЮ». Хавбек выступает за клуб с 2020-го
15 минут назад
«Боруссия» Дортмунд одолела «Кельн» благодаря голу Байера на 96-й минуте – 1:0
22 минуты назад
У Уэлбека 7 голов в ворота «МЮ». Воспитанник «Юнайтед» не забивал столько ни одной команде
28 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
28 минут назад
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Виртц и Салах играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
37 минут назад
«Наполи» прервал 7-матчевую победную серию «Интера»
54 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
сегодня, 16:59
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли 2:2, «Торпедо» победил «Чайку»
сегодня, 17:55