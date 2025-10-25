«МЮ» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2024 года

«Манчестер Юнайтед» победил в третий раз подряд.

Команда Рубена Аморима обыграла «Брайтон » (4:2) в 9-м туре чемпионата Англии. Ранее манкунианцы победили «Ливерпуль» (2:1) и «Сандерленд» (2:0). «МЮ » не удавалось выиграть три матча АПЛ подряд с февраля 2024 года. «Юнайтед» в следующем туре встретится с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 1 ноября.