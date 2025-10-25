  • Спортс
  • Экс-судья Марелли считает, что пенальти «Наполи» в игре с «Интером» следовало отменить: «Контакт инициирован Ди Лоренцо. Мхитарян не двигался в его сторону»
Экс-судья Марелли считает, что пенальти «Наполи» в игре с «Интером» следовало отменить: «Контакт инициирован Ди Лоренцо. Мхитарян не двигался в его сторону»

Экс-судья Марелли не согласен с пенальти «Наполи» в матче с «Интером».

Хавбек неаполитанцев Кевин де Брюйне реализовал 11-метровый на 33-й минуте матча 8-го тура Серии А (2:0, второй тайм). Сразу же после удара бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра – его заменили на Матиаса Оливеру из-за травмы.

Бывший судья Лука Марелли считает, что главный арбитр Маурицио Мариани и ВАР ошиблись, назначив пенальти за фол Генриха Мхитаряна на Джованни Ди Лоренцо.

«Я еще раз повторяю, что пенальти «Наполи» не должно было быть. ВАР должен был его отменить. Контакт явно был инициирован Ди Лоренцо. Мхитарян не двигался в его сторону.

Не было фола и со стороны Ачерби, который сыграл в мяч. Этот пенальти следовало отменить», – приводит слова Марелли журналист Даниэле Мари.

Фото: скриншот трансляции DAZN

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoНаполи
logoГенрих Мхитарян
logoИнтер
logoДжованни Ди Лоренцо
logoсерия А Италия
logoсудьи
logoФранческо Ачерби
logoКевин де Брюйне
Лука Марелли
Маурицио Мариани
