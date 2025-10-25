Экс-судья Марелли считает, что пенальти «Наполи» в игре с «Интером» следовало отменить: «Контакт инициирован Ди Лоренцо. Мхитарян не двигался в его сторону»

Экс-судья Марелли не согласен с пенальти «Наполи» в матче с «Интером».

Хавбек неаполитанцев Кевин де Брюйне реализовал 11-метровый на 33-й минуте матча 8-го тура Серии А (2:0, второй тайм). Сразу же после удара бельгиец схватился за заднюю поверхность бедра – его заменили на Матиаса Оливеру из-за травмы.

Бывший судья Лука Марелли считает, что главный арбитр Маурицио Мариани и ВАР ошиблись, назначив пенальти за фол Генриха Мхитаряна на Джованни Ди Лоренцо .

«Я еще раз повторяю, что пенальти «Наполи » не должно было быть. ВАР должен был его отменить. Контакт явно был инициирован Ди Лоренцо. Мхитарян не двигался в его сторону.

Не было фола и со стороны Ачерби , который сыграл в мяч. Этот пенальти следовало отменить», – приводит слова Марелли журналист Даниэле Мари.

Фото: скриншот трансляции DAZN