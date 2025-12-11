«Аморим готов умереть за «МЮ», я доверяю ему даже в трудные времена. Рубен ставит на первое место клуб, а не себя, в отличие от некоторых предыдущих тренеров». Эвра о тренере
Патрис Эвра: Аморим готов умереть за «Манчестер Юнайтед».
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поддержал главного тренера манкунианцев Рубена Аморима.
«Даже в трудные времена я доверяю ему. Сейчас он тот, кто готов умереть за клуб. Это человек, который ставит на первое место клуб, а не самого себя, в отличие от некоторых предыдущих тренеров. Но ему, возможно, нужно больше игроков.
Честно говоря, наблюдать за «Юнайтед» – это как играть в рулетку. Никогда не знаешь, что получишь. В один момент они могут выиграть, а в следующий – проиграть. Так что никогда нельзя предсказать результат игры «Юнайтед», – сказал Эвра в интервью Stake.com.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
