Гран-при Китая. Суй и Хань, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с произвольными программами

Суй и Хань выйдут на лед с произвольной программой на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию 2-й этап, Cup of China Чунцин, Китай Пары Произвольная программа Начало – 15.50 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko. Первая разминка 1. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) 2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) Вторая разминка 5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) 6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) 7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) После короткой программы 1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,77 2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,41 3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 72,45 4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 69,18 5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 68,96 6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,22 7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,60 8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 55,67 Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров