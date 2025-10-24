Гран-при Китая. Суй и Хань, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 15.50 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
Вторая разминка
5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
После короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,77
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,41
3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 72,45
4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 69,18
5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 68,96
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,22
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,60
8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 55,67
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров