Гран-при Китая. Суй и Хань, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с произвольными программами

Суй и Хань выйдут на лед с произвольной программой на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 15.50 по московскому времени (25 октября). Прямая трансляция – в Okko.

Первая разминка

1. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

Вторая разминка

5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) 

6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) 

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

После короткой программы

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 77,77

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,41

3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 72,45

4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 69,18

5. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 68,96

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,22

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,60

8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 55,67

Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
logoВэньцзинь Суй
logoЦун Хань
Чжан Сюаньци
Никколо Мачии
logoсборная Китая
logoсборная США
Даниил Паркман
Роберт Кункель
Кэти Макбет
Хуан Ихан
результаты
Анника Хокке
Сара Конти
Филиппо Амброзини
logoГран-при Китая
Ребекка Гиларди
Лукреция Беккари
пары
сборная Грузии
