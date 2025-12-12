Матч окончен
Лига конференций. «Фиорентина» обыграла «Динамо» Киев, «Ноа» – «Легию», «Шахтер» победил «Хамрун Спартанс», «Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн»
В Лиге конференций прошли матчи 5-го тура.
В 5-м туре общего этапа Лиги конференций «Фиорентина» победила «Динамо» Киев (2:1), армянский «Ноа» – «Легию» (2:1).
«Кристал Пэлас» в гостях разгромил «Шелбурн» (3:0), «Шахтер» обыграл «Хамрун Спартанс» (2:0).
Лига конференций
5-й тур
11 декабря 17:45, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Завершен
1 - 2
90’
+3’
Марин Пенрайс
Томассон Сисай
85’
85’
Койта Элиассон
83’
Манталос Груйич
Явру Мендес
78’
Нтчам Айдогду
78’
76’
Йович
Мусаба Бюльбюль
74’
63’
Койта
57’
Пинеда
52’
Марин
46’
Мукуди Вида
2тайм
Перерыв
44’
Манталос
Шатка
33’
7’
Марин
Мукуди
4’
Самсунспор
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Явру, Макумбу, Мусаба, Нтчам, Хольсе, Кылынч, Муандилмаджи
Запасные: Бюльбюль, Мендес, Сисай, Посядала, Терюз, Боревкович, Чифт, Генюль, Айдогду, Ялдыр
1тайм
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Койта, Перейра, Манталос, Марин, Пинеда, Йович
Запасные: Angelópoulos, Бриньоли, Вида, Christos Kosidis, Хрисопулос, Элиассон, Пенрайс, Груйич, Кутеса
Подробнее
11 декабря 17:45, Артемио Франки
Завершен
2 - 1
Матч окончен
Куадио
90’
+3’
90’
Вивчаренко
Додо Куадио
86’
85’
Тьяр
Гудмундссон
83’
Ндур Мандрагора
80’
77’
Кабаев Огундана
77’
Пихаленок Яцык
Гудмундссон
74’
71’
Герреро Ярмоленко
71’
Дубинчак Вивчаренко
Джеко Гудмундссон
67’
Вити Паризи
67’
Николусси-Кавилья Куаме
66’
55’
Михайленко
52’
Дубинчак
2тайм
Перерыв
Ндур
43’
Кин
18’
Фиорентина
Де Хеа, Вити, Комуццо, Понграчич, Фортини, Ндур, Николусси-Кавилья, Ричардсон, Додо, Кин, Джеко
Запасные: Кошпо, Куадио, Пикколи, Куаме, Ледзерини, Мартинелли, Мари, Раньери, Паризи, Зом, Мандрагора, Гудмундссон
1тайм
Динамо Киев:
Нещерет, Дубинчак, Тьяр, Захарченко, Тымчик, Михайленко, Кабаев, Шапаренко, Пихаленок, Волошин, Герреро
Запасные: Моргун, Михавко, Яцык, Вивчаренко, Vasyl Burtnyk, Ярмоленко, Караваев, Игнатенко, Рубчинский, Огундана, Блэнуцэ
Подробнее
11 декабря 17:45, Гамла Уллеви
Завершен
1 - 1
Матч окончен
90’
+6’
Пере Понс
90’
+5’
Экполо
Хаммар
90’
+4’
90’
+1’
Иванович Вальдо Рубио
90’
Саборит Роберж
84’
Мирамон Анхель Гарсия
Линдберг Вембангомо
78’
Лоде Хольм
78’
Сванбек Хаммар
78’
74’
Наум Суарес
74’
Байич Кабрера
68’
Наум
65’
Хеландер
Лундквист
62’
Брусберг Нгабо
61’
2тайм
Перерыв
30’
Байич
Хэкен
Бериша, Лундквист, Хеландер, Лоде, Линдберг, Густафссон, Андерсен, Лаюни, Рюгор Йенсен, Сванбек, Брусберг
Запасные: Янссон, Хаммар, Вембангомо, Аль-Саед, Хильвениус, Хольм, Линде, Самуэльссон, Нгабо, Дабо, Дембе, Ниуль
1тайм
АЕК Ларнака:
Аломерович, Гнали, Саборит, Миличевич, Экполо, Пере Понс, Луиш Гуштаву, Мирамон, Иванович, Наум, Байич
Запасные: Вальдо Рубио, Chrístos Loukaïdis, Деметриу, Иоанну, Анхель Гарсия, Суарес, Кабрера, Роберж, Ангельски, Гонсалес
Подробнее
11 декабря 17:45, Лаугардалсвеллур
Завершен
3 - 1
Матч окончен
Эйнарссон Стейндорссон
90’
+5’
Оумарссон Магнуссон
90’
+5’
Йонссон
90’
+2’
Йоман Хадльссон
88’
Торстейнссон Йонссон
88’
Торстейнссон
84’
84’
Ожианвуна Макговерн
83’
Уоттс Мэлли
81’
Брэдли
Бьярнасон Кристинссон
75’
Оумарссон
74’
Йонссон
69’
69’
Грант Нунан
61’
Грейс Ковалевскис
2тайм
Перерыв
Маргейрссон
35’
32’
Берк
Брейдаблик
Эйнарссон, Маргейрссон, Муминович, Ингварссон, Йоман, Гюннлейссон, Эйнарссон, Йонссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Оумарссон
Запасные: Gylfi Berg Snæhólm, Стейндорссон, Томсен, Йонссон, Хадльссон, Breki Freyr Ágústsson, Магнуссон, Gunnleifur Orri Gunnleifsson, Kristinn Narfi Björgvinsson, Ульфарссон, Вальгейрссон, Кристинссон
1тайм
Шэмрок Роверс:
Макгинти, Грейс, Лопес, Клири, Берк, Ожианвуна, О'Салливан, Уоттс, Хили, Грант, Гэффни
Запасные: Макговерн, Барретт, Мэлли, Ковалевскис, Нунан, Мэттьюз, Стейси, Кавана, Грин, Ньюджент, Кларк, Нунан
Подробнее
11 декабря 17:45, стадион Фадиля Вокрри
Матч окончен
90’
Садик
Мустафа
89’
82’
Чавес Дейкстра
Овука Артур
81’
75’
Йенсен Дал
75’
Пэрротт Садик
75’
Патати Шин
Сумаоро
73’
Пелумби
67’
65’
Патати
63’
Чавес
Манай Сумаоро
63’
Айзерай Баляй
62’
Лимай Мустафа
62’
58’
Йенсен
Абазай Красники
46’
2тайм
Перерыв
17’
Мейнанс
Дрита
Малоку, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Красники, Шейи, Абазай, Лимай, Дабикяй, Айзерай, Манай
Запасные: Ибрагим, Реджепи, Morina, Мустафа, Engjëll Sylejmani, Behluli, Баляй, Красники, Артур, Сумаоро
1тайм
АЗ Алкмар:
Овусу-Одуро, Чавес, Алешандре Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Копмейнерс, Смит, Йенсен, Пэрротт, Патати
Запасные: ван Дейл, Квакман, Шин, Дал, Дейкстра, Садик, Верхюлст, Зут, Деккер, Зефейк
Подробнее
11 декабря 17:45, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Матч окончен
Тораринссон Этеки
90’
+2’
Сентини Мурадян
88’
Мулахусейнович
84’
82’
Райович Чолак
82’
Красники Бичахчян
79’
Шиманьски
77’
Гонсалвес Аугустыняк
Матеус Айяс Сангаре
72’
Яколиш Гргич
72’
72’
Рубен Винагре Ходына
72’
Урбаньски Капустка
Матеус Айяс
57’
2тайм
Перерыв
Матеус Айяс
36’
3’
Райович
Ноа
Фаюлу, Суалеэ, Сентини, Гонсалу Силва, Боачи, Матеус Айяс, Яколиш, Тораринссон, Осима, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Чанчаревич, Гргич, Этеки, Аванесян, Манвелян, Мурадян, Амбарцумян, Дашян, Сангаре
1тайм
Легия:
Тобяш, Реца, Капуади, Пионтковски, Вшолек, Шиманьски, Гонсалвес, Рубен Винагре, Урбаньски, Красники, Райович
Запасные: Бичахчян, Урбаньски, Капустка, Жевлаков, Кобыляк, Бурх, Стоянович, Ходына, Банасик, Аугустыняк, Чолак
Подробнее
11 декабря 17:45, Мейски
Завершен
1 - 2
Матч окончен
Войтушек Раллис
89’
88’
Унаи Лопес Гумбау
Пулулу
85’
80’
Сисс Оскар Валентин
80’
Сисс
Семенец
77’
Посо Лосано
68’
Флак Романчук
68’
65’
Паласон
61’
Эспино
60’
Камельо Франсиско Перес
60’
Альваро Гарсия Де Фрутос
60’
Балиу Эспино
55’
Камельо
Драхаль Мазурек
46’
2тайм
Перерыв
Имас
44’
43’
Чаваррия
Драхаль
31’
6’
Камельо
Ягеллония
Абрамович, Вдовик, Стоинович, Витал, Войтушек, Драхаль, Флак, Имас, Петушевски, Посо, Пулулу
Запасные: Кобаяси, Кантеро, Раллис, Романчук, Мазурек, Силла, Прип Андреасен, Лосано, Eryk Kozłowski, Пекутовски, Поляк, Джексон
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Балиу, Паласон, Сисс, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Рациу, Камельо
Запасные: Бесерра, Де Фрутос, Карденас, Гумбау, Молина Колорадо, Оскар Валентин, Эспино, Вертрауд, де лас Сиас, Франсиско Перес
Подробнее
11 декабря 17:45, Филипп II
Завершен
2 - 0
Матч окончен
Зейнулаи Меличи
90’
+6’
Лятифи Мазари
87’
86’
Блэкмэн Мустафич
86’
Мак Саввидис
Спахиу Рамадани
86’
Лятифи
85’
Уэбстер
85’
85’
Барсегян
72’
Кашия Барсегян
Ибраими Адеми
72’
Кяка Красники
72’
Зейнулаи
68’
58’
Ибрахим Йираджанг
58’
Покорны Гайдош
Кяка
56’
2тайм
Перерыв
Спахиу
45’
+1’
43’
Ибрахим
Байрич
33’
Шкендия-79
Гэй, Уэбстер, Цаке, Фетай, Трумчи, Кяка, Рамадани, Зейнулаи, Лятифи, Спахиу, Ибраими
Запасные: Красники, Мазари, Меличи, Адеми, Якупи, Амзай, Nazif Ceka, Numan Ajetovikj, Рамани, Белица, Мурати, Рамадани
1тайм
Слован Б:
Такач, Виммер, Кашия, Байрич, Круш, Покорны, Ибрахим, Блэкмэн, Вайсс, Марцелли, Мак
Запасные: Барсегян, Йираджанг, Трновски, Саввидис, Alexej Maroš, Мустафич, Лихи, Мацик, Фогнинг, Гайдош
Подробнее
11 декабря 17:45, Стадионул Ион Облеменко
Завершен
1 - 2
Матч окончен
Романчук
90’
+2’
90’
+1’
Куол
89’
Рынеш
84’
Меркадо Куол
Баярам Стеванович
82’
Нсимба
79’
72’
Гараслин Бирманчевич
Этим Бэсчану
71’
Телеш Ури
71’
67’
Маннсверк Энеме
67’
Ррахмани Кухта
Меквабишвили Нсимба
57’
53’
Соренсен
50’
Ррахмани
2тайм
Перерыв
Меквабишвили
38’
10’
Пресиадо
Университатя Крайова
Исенко, Бадель, Рус, Романчук, Телеш, Меквабишвили, Крецу, Могош, Баярам, Этим, Чикылдэу
Запасные: Аль-Хамлави, Штефан, Бэсчану, David Matei, Denys Muntean, Попеску, Стеванович, Нсимба, Лунг, Ури
1тайм
Спарта Прага:
Виндаль-Йенсен, Шевински, Соренсен, Выдра, Рынеш, Кайринен, Маннсверк, Пресиадо, Гараслин, Ррахмани, Меркадо
Запасные: Бирманчевич, Садилек, Ondřej Penxa, Милла, Куол, Зелены, Кухта, Кадержабек, Энеме, Суровчик, Сухомел, Панак
Подробнее
11 декабря 20:00, Талла
Завершен
0 - 3
Матч окончен
Уилсон
88’
82’
Девенни Кейси
Мбенг Темпл
81’
Вуд Чепмен
81’
Койл Гэннон
75’
67’
Нкетиа Клайн
Мартин Келли
59’
Ледуидж Уилсон
59’
Койл
48’
46’
Уортон Лерма
46’
Пино Эсс
46’
Камада Хьюз
2тайм
Перерыв
37’
Пино
25’
Нкетиа
11’
Уче
Шелбурн
Спел, Ледуидж, Барретт, Койл, Кэффри, Макинрой, Хенри-Фрэнсис, Мбенг, Мартин, Бойд, Вуд
Запасные: Healy, Гэннон, Темпл, Ланни, Aaron Maloney, Ali Topcu, Чепмен, Daniel Ring, Уилсон, Келли
1тайм
Кристал Пэлас:
Бенитес, Гехи, Лакруа, Ричардс, Соса, Камада, Уортон, Девенни, Нкетиа, Уче, Пино
Запасные: Joél Drakes-Thomas, Кейси, Клайн, Митчелл, Родни, Лерма, Хендерсон, Мэттьюз, Эсс, Хьюз
Подробнее
11 декабря 20:00, Питтодри
Матч окончен
90’
+5’
Барко
84’
Нжингула Диегу Морейра
82’
Нжингула
Кнустер Доррингтон
78’
Армстронг Нисбет
78’
Девлин Шинни
78’
Лоббан
75’
71’
Дукуре
71’
Годо Паничелли
Лазетич Йенги
65’
Кескинен Миланович
65’
59’
Паес Лемарешаль
59’
Г. Дуэ Дукуре
58’
Луиш Барко
2тайм
Перерыв
39’
Г. Дуэ
35’
Годо
33’
Луиш
20’
Паес
Кнустер
7’
Абердин
Митов, Кнустер, Милн, Девлин, Карлссон, Кескинен, Йенсен, Армстронг, Аушиш, Лоббан, Лазетич
Запасные: Rodrigo Viktors Vītols, Шинни, Палаверса, Йенги, Гьямфи, Сьюман, Доррингтон, Польвара, Кларксон, Миланович, Нисбет, Нильсен
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Хойсберг, Омобамиделе, Г. Дуэ, Луиш, Амугу, Паес, Нжингула, Амо-Амейо, Годо
Запасные: Нанаси, Энсисо, Лемарешаль, Диегу Морейра, Баич, Эль-Мурабет, Паничелли, Керкар, Дукуре, Сарр, Барко
Подробнее
11 декабря 20:00, Национальный стадион
Завершен
0 - 2
Матч окончен
90’
Эгиналдо
89’
Азаров Фарина
81’
Мейреллес Элиаз
Марселина Шерри
75’
Чадженович Шимкус
75’
67’
Педриньо Эгиналдо
Смайлагич Мейер
65’
Коффи Аттард
65’
Мбонг Эль-Фанис
65’
64’
Северино
61’
Мейреллес
Гарсия
57’
Мбонг
52’
50’
Очеретько
46’
Бондаренко Очеретько
46’
Конопля Винисиус Тобиас
2тайм
Перерыв
10’
Конопля
Хамрун Спартанс
Бонелло, Камензули, Бьеличич, Марселина, Петрильо Компри, Коффи, Гарсия, Чорич, Чадженович, Мбонг, Смайлагич
Запасные: da Paz Silva Filho, Kian Vella, Эль-Фанис, Шерри, Тьиюн, Аттард, Шимкус, Хаджи, Miguel Camilleri, Micallef, Scott Camilleri, Мейер
1тайм
Шахтер:
Фесюн, Азаров, Бондарь, Грам, Конопля, Назарина, Феррейра, Северино, Бондаренко, Педриньо, Мейреллес
Запасные: Арройо, Швед, Твардовский, Фарина, Эгиналдо, Крыськив, Невертон, Очеретько, Rostyslav Bahlai, Винисиус Тобиас, Элиаз
Подробнее
11 декабря 20:00, ХНК Риека
Матч окончен
88’
Видович Котник
88’
Квесич Кастро
Фрук Янкович
84’
Виньято Ласицкас
83’
Петрович Ндокит
83’
Фрук
78’
75’
Тутышкин
Гояк Менало
75’
73’
Даниэль Евшенак
73’
Вуклишевич Авдили
Петрович
71’
Аду-Аджей Юрич
61’
Аду-Аджей
55’
2тайм
Перерыв
Петрович
45’
+1’
40’
Ньето
Майсторович
19’
Риека
Зломыслич, Деветак, Раделич, Майсторович, Ореч, Данташ, Петрович, Фрук, Гояк, Виньято, Аду-Аджей
Запасные: Ласицкас, Тачи, Хусич, Noel Bodetić, Янкович, Ндокит, Юрич, Lovro Kitin, Чоп, Менало, Todorović, Богоевич
1тайм
Целе:
Лебан, Ньето, Тутышкин, Вуклишевич, Бейгер, Квесич, Даниэль, Штурм, Видович, Иосифов, Ковачевич
Запасные: Евшенак, Пожег Ванцаш, Колар, Авдили, Лисакович, Поплатник, Водеб, Кастро, Бобен, Котник
Подробнее
11 декабря 20:00, Городской стадион Познань
Матч окончен
89’
Бац
Гургуль Браганса Моутинью
86’
86’
Кавасаки Мэлоуни