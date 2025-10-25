Емельяненко предложил КроКопу провести реванш: «20 лет назад мы написали красивую историю. Давай сделаем это снова»
«Дорогой Мирко, мы с тобой 20 лет назад написали красивую историю, которую помнят и сегодня. Болельщики с большой любовью вспоминают наш бой. Давай сделаем что-то подобное – или даже лучше – здесь, в Сербии», – сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.
Напомним, Емельяненко и Мирко Филипович, известный под прозвищем КроКоп, провели бой в августе 2005-го в рамках PRIDE Final Conflict. Федор победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона тяжелого веса.
Емельяненко 49 лет. В последний раз он дрался в феврале-2023, когда уступил Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.
Филиповичу в сентябре исполнился 51 год. Он объявил о завершении карьеры в 2019-м из-за проблем со здоровьем – после победы над Роем Нельсоном он перенес инсульт.
Как Федор разобрал КроКопа и остановил страшные хай-кики – в главном бою карьеры
«Перед боем показывали кладбища после войны в Югославии». Федор vs КроКоп – глазами тренера Емельяненко