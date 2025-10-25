Емельяненко предложил КроКопу провести реванш: «20 лет назад мы написали красивую историю. Давай сделаем это снова»

Федор Емельяненко предложил Мирко Филиповичу провести реванш.

«Дорогой Мирко, мы с тобой 20 лет назад написали красивую историю, которую помнят и сегодня. Болельщики с большой любовью вспоминают наш бой. Давай сделаем что-то подобное – или даже лучше – здесь, в Сербии», – сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко .

Напомним, Емельяненко и Мирко Филипович , известный под прозвищем КроКоп, провели бой в августе 2005-го в рамках PRIDE Final Conflict. Федор победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона тяжелого веса.

Емельяненко 49 лет. В последний раз он дрался в феврале-2023, когда уступил Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.

Филиповичу в сентябре исполнился 51 год. Он объявил о завершении карьеры в 2019-м из-за проблем со здоровьем – после победы над Роем Нельсоном он перенес инсульт.

