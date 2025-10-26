У Виртца 0+0 в 9 матчах в АПЛ за «Ливерпуль» после трансфера за 116 млн фунтов

Флориан Виртц по-прежнему не может ни забить, ни отдать голевой пас в АПЛ.

Сегодня полузащитник вышел в стартовом составе на игру 9-го тура против «Брентфорда » и был заменен на 83-й на защитника Джо Гомеса.

Немецкий футболист, приобретенный за 100+16 млн фунтов минувшим летом, провел девятую игру за «красных» в чемпионате. До сих пор на его счету нет ни голов, ни результативных передач.

При этом Виртц уже ассистировал партнерам в матче за Суперкубок Англии и в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться