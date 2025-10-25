Дюков о проведении Евро-2032 вместо Италии: «Россия всегда готова»

Александр Дюков заявил, что Россия готова принять Евро-2032 вместо Италии.

Ранее сообщалось, что Италия может потерять право проведения турнира из-за проблем со стадионами: из 10 предложенных арен УЕФА одобрил только одну. Отмечалось, что в связи с этим УЕФА может передать весь турнир Турции – второй стране-хозяйке соревнования.

– Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдет, то будет ли готова Россия принять этот турнир?

– Россия всегда готова, – сказал президент РФС Дюков.

Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»