38

Дюков о проведении Евро-2032 вместо Италии: «Россия всегда готова»

Александр Дюков заявил, что Россия готова принять Евро-2032 вместо Италии.

Ранее сообщалось, что Италия может потерять право проведения турнира из-за проблем со стадионами: из 10 предложенных арен УЕФА одобрил только одну. Отмечалось, что в связи с этим УЕФА может передать весь турнир Турции – второй стране-хозяйке соревнования.

– Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдет, то будет ли готова Россия принять этот турнир?

– Россия всегда готова, – сказал президент РФС Дюков.

Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4837 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Евро-2032
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
Эцио Симонелли
logoРФС
logoАлександр Дюков
стадионы
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»
25 сентября, 10:34
Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»
8 сентября, 17:59
Глава Серии А: «Проведение Евро-2032 без «Сан-Сиро», «Ла Скала» в мире футбола, стало бы поражением Италии»
3 сентября, 07:54
«Наполи» объявил о планах построить новый стадион. Арену имени Марадоны считают непригодной для Евро-2032
26 июля, 17:29
Главные новости
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
6 минут назад
«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
6 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» против «Махачкалы», ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
7 минут назад
Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
20 минут назад
Хаби Алонсо: «Предстоит первое класико для нашего нового проекта. Хочется отпраздновать победу с нашими болельщиками. «Реал» может играть лучше»
33 минуты назад
Станкович сделал тройную замену в перерыве игры с «Оренбургом» – Дмитриев, Ливай и Мартинс вышли вместо Маркиньоса, Барко и Рябчука
50 минут назад
Пике про слова Ямаля о «Реале»: «Критика «Мадрида» понятна, они были бы рады иметь такого игрока. Давайте примем Ламина таким, какой он есть, он наберется опыта»
54 минуты назад
ЭКС: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
сегодня, 11:57
Гол Маркиньоса «Оренбургу» отменен из-за игры рукой форварда «Спартака». Ву попал мячом в лежавшего Чичинадзе – Шафеев пенальти не назначил
сегодня, 11:38Фото
Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»
сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
У «Оренбурга» 8 матчей подряд без побед в РПЛ – 5 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Сочи»
2 минуты назад
У Жедсона 4+1 в 5 последних матчах за «Спартак». Сегодня хавбек сделал пас на гол Угальде «Оренбургу»
13 минут назад
«Челси» – «Сандерленд». Гарначо, Энцо, Гиу играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
20 минут назад
«У «Зенита» уже были осечки, поэтому шансы у «Динамо» есть. Проигрывать точно нельзя, ведь отставание от лидеров 10 очков». Терехин о матче РПЛ
22 минуты назад
«Шахтер» не пускал фанатов «Легии» с баннером о Волынской резне на матч ЛК в Кракове. Польский премьер заявил, что это «невероятный скандал»
32 минуты назад
Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»
33 минуты назад
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Роналдо и Сулейманов играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
35 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Кейн, Джексон, Диас играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Слот о Хендерсоне: «В Нидерландах не перестают говорить, как сильно «Аяксу» его не хватает. Он был важен для них, для «Ливерпуля», а теперь для «Брентфорда»
сегодня, 11:58