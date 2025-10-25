Волков победил Алмейду раздельным решением судей на турнире UFC 321
На UFC 321 в Абу-Даби прошел бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
В декабре-2024 Волков проиграл Сирилу Гану, а до этого шел на серии из четырех побед.
Алмейда до встречи с Волковым выиграл 8 из 9 боев в UFC. Единственное поражение – Кертису Блейдсу нокаутом во втором раунде в 2024 году.
Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку
Волкову не верят, что у него 201 см – соперник даже вставал на стул, чтобы быть с ним одного роста
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
