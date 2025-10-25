52

Волков победил Алмейду раздельным решением судей на турнире UFC 321

На UFC 321 в Абу-Даби прошел бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

В декабре-2024 Волков проиграл Сирилу Гану, а до этого шел на серии из четырех побед.

Алмейда до встречи с Волковым выиграл 8 из 9 боев в UFC. Единственное поражение – Кертису Блейдсу нокаутом во втором раунде в 2024 году.

Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку

Волкову не верят, что у него 201 см – соперник даже вставал на стул, чтобы быть с ним одного роста

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoMMA
logoЖаилтон Алмейда
logoUFC 321
logoАлександр Волков
Волков - Алмейда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман считает, что Волков проиграет Алмейде: «У Александра нет нокаутирующего удара»
сегодня, 07:50
Генри Сехудо: «Мне нравится Алмейда, но Волков слишком крупный для него. Александр победит»
вчера, 17:40
Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»
20 октября, 15:48
Главные новости
Судейские карточки боя Волков – Алмейда: Майк Белл отдал победу бразильцу
4 минуты назадФото
Волков – о победе над Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс»
7 минут назад
Хабиб Нурмагомедов встретился с Павлом Дуровым на UFC 321
14 минут назадФото
UFC 321: Аспиналл против Гана, Умар – Баутиста, Волков выиграл у Алмейды и другие бои
32 минуты назадLive
Азамат Мурзаканов: «Планировал победить Ракича досрочно. Хочу получить претендентский бой»
42 минуты назад
Мурзаканов вырубил Ракича в первом раунде – видео нокаута
42 минуты назадВидео
Мурзаканов нокаутировал Ракича в первом раунде на UFC 321
57 минут назад
Алискеров – о победе над Парком: «Соперник – какой-то отморозок. Все время шел на меня»
58 минут назад
Вальтер Уокер: «Слава России! Я настоящий русский мужик! От души, пацаны»
сегодня, 18:17
Павел Дуров присутствует на турнире UFC 321
сегодня, 18:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30