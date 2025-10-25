  • Спортс
  Глебов запрыгнул на спину Рассказову – Николай взял соперника за шею и повалил. Оба получили по желтой, Евгеньев, схвативший игрока ЦСКА за футболку, остался без карточки
Глебов запрыгнул на спину Рассказову – Николай взял соперника за шею и повалил. Оба получили по желтой, Евгеньев, схвативший игрока ЦСКА за футболку, остался без карточки

Кирилл Глебов и Николай Рассказов устроили стычку в матче ЦСКА и «Крыльев».

Команда под руководством Фабио Челестини принимает самарский клуб (1:0, второй тайм) в матче 13-го тура Мир РПЛ

На 55-й минуте на поле произошла стычка. Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Защитник скинул Кирилла.

После этого у них началась стычка: Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил. Потом в стычку включился защитник «Крыльев» Роман Евгеньев: он схватил Глебова за футболку.

Главный арбитр Егор Егоров показал желтые карточки Глебову и Рассказову по итогам эпизода. 

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

