Глебов запрыгнул на спину Рассказову – Николай взял соперника за шею и повалил. Оба получили по желтой, Евгеньев, схвативший игрока ЦСКА за футболку, остался без карточки
Кирилл Глебов и Николай Рассказов устроили стычку в матче ЦСКА и «Крыльев».
Команда под руководством Фабио Челестини принимает самарский клуб (1:0, второй тайм) в матче 13-го тура Мир РПЛ.
На 55-й минуте на поле произошла стычка. Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Защитник скинул Кирилла.
После этого у них началась стычка: Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил. Потом в стычку включился защитник «Крыльев» Роман Евгеньев: он схватил Глебова за футболку.
Главный арбитр Егор Егоров показал желтые карточки Глебову и Рассказову по итогам эпизода.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5995 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости