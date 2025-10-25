«Спартак» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Спартак» примет «Оренбург» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Лукойл Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
25 октября 11:00, Лукойл Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
