0

Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с УНИКСом

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА, действующий чемпион, встретится с УНИКСом, бронзовым призером прошлого розыгрыша.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 6-0, ЦСКА – 4-1, МБА-МАИ – 4-1, Бетсити Парма – 4-2, Локомотив-Кубань – 3-2, Зенит – 4-2, Уралмаш – 2-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-4, Енисей – 0-5, Самара – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
