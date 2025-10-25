Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с УНИКСом

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА , действующий чемпион, встретится с УНИКСом, бронзовым призером прошлого розыгрыша. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 6-0, ЦСКА – 4-1, МБА-МАИ – 4-1, Бетсити Парма – 4-2, Локомотив-Кубань – 3-2, Зенит – 4-2, Уралмаш – 2-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-4, Енисей – 0-5, Самара – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.