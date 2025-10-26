Малкин набрал 0+2 в матче с «Коламбусом» и стал единственным, кто не забил буллит в серии. У него 2+12 в 9 играх – делит 3-е место в НХЛ по очкам и идет 1-м по ассистам

Евгений Малкин сделал 2 результативные передачи в матче с «Коламбусом».

Форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (4:5 Б).

В серии буллитов (2:3) 39-летний россиянин стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку.

В текущем сезоне на счету Малкина стало 14 (2+12) очков в 9 играх. Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги и 1-е – в гонке ассистентов.

Сегодня Евгений (21:13, «+1») отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. На точке вбрасывания выиграл 3 попытки из 11 (27,2%).