  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин набрал 0+2 в матче с «Коламбусом» и стал единственным, кто не забил буллит в серии. У него 2+12 в 9 играх – делит 3-е место в НХЛ по очкам и идет 1-м по ассистам
3

Малкин набрал 0+2 в матче с «Коламбусом» и стал единственным, кто не забил буллит в серии. У него 2+12 в 9 играх – делит 3-е место в НХЛ по очкам и идет 1-м по ассистам

Евгений Малкин сделал 2 результативные передачи в матче с «Коламбусом».

Форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (4:5 Б). 

В серии буллитов (2:3) 39-летний россиянин стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку. 

В текущем сезоне на счету Малкина стало 14 (2+12) очков в 9 играх. Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги и 1-е – в гонке ассистентов. 

Сегодня Евгений (21:13, «+1») отметился 4 бросками в створ и 1 силовым приемом. На точке вбрасывания выиграл 3 попытки из 11 (27,2%). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoКоламбус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Тампа» одолела «Анахайм», «Флорида» обыграла «Вегас», «Вашингтон» пропустил 7 голов от «Оттавы», «Филадельфия» победила «Айлендерс»
5 минут назад
Овечкин – 8-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1500+ матчей за одну франшизу. В целом в лиге – 24-й
53 минуты назад
Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ в 809 играх – быстрее всех среди россиян. В истории лиги у него 17-й результат
сегодня, 03:50
Марченко стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»: победный буллит, ассист, 3 броска и «+1» за 20:32. У него 5+3 и «+6» в 8 играх в сезоне
сегодня, 03:22Видео
Воронков сделал дубль в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У форварда 5+4 и «+8» в 8 играх в сезоне
сегодня, 03:10Видео
Овечкин в 1500-м матче НХЛ с «Оттавой»: 1 бросок, 3 хита, «-2» за 17:44. У него 2+5 в 9 играх сезона
сегодня, 02:35Видео
Демидов забил победный гол и сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером». У форварда «Монреаля» 2+7 в 10 играх
сегодня, 02:14Видео
Бобровский сделал 1-й шатаут в сезоне, став 3-й звездой матча с «Вегасом» с 17 сэйвами
сегодня, 01:44
Сергачев набрал 2+ очка в 3-м матче подряд – с «Миннесотой». У защитника «Юты» 1+6 в 9 играх
сегодня, 01:32
Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Анахаймом». Он 101-й игрок в истории лиги с таким достижением
вчера, 22:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зуб набрал 0+2 в матче с «Вашингтоном», завершив его с «+4». У защитника «Оттавы» 6 очков в 9 играх в сезоне
23 минуты назад
Чинахов забил 1-й гол в сезоне – «Питтсбургу». У форварда «Коламбуса» 2 очка в 5 матчах
сегодня, 02:51Видео
Бучневич забил в 2-м матче подряд – «Детройту». У форварда «Сент-Луиса» 2+4 в 8 играх
сегодня, 01:59
Капризов сделал передачу в матче с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 5+6 в 9 играх
сегодня, 01:18
«Бостон» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Колорадо»
вчера, 21:58
Отец Илона Маска о посещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось. Уровень игры в КХЛ очень высокий, можно сравнить с матчами НХЛ»
вчера, 20:59
Хмелевски про гол Миллера: «Он действовал как Бобби Орр! Всегда говорил Митчу, что он один из лучших защитников, с кем я играл»
вчера, 20:45Видео
Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, интересно. В большинстве здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все получается, но видно, что работа идет в правильном направлении»
вчера, 19:58
Отец Илона Маска: «Без России Олимпийские игры бессмысленны»
вчера, 19:53
Гатиятулин о Миллере: «Митчелл усвоил уроки, показывает это своей игрой. Важно, чтобы мы делали то, о чем договаривались – в первую очередь командные действия, а уже потом бонусы»
вчера, 18:42Видео