Роналду забил 950-й гол в карьере – замкнул прострел в игре с «Аль-Хаземом»

Криштиану Роналду забил в 950-й раз в профессиональной карьере.

Нападающий «Аль-Насра » отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хазером» в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний португалец замкнул прострел Уэсли Гассовы .

Теперь на счету Роналду 808 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии . Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .