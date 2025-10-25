54

Роналду забил 950-й гол в карьере – замкнул прострел в игре с «Аль-Хаземом»

Криштиану Роналду забил в 950-й раз в профессиональной карьере.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хазером» в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний португалец замкнул прострел Уэсли Гассовы.

Теперь на счету Роналду 808 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6337 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хазем
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoУэсли Гассова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду поздравил «Аль-Наср» с 70-летием: «История продолжается. Мы сильнее, чем когда-либо!»
вчера, 20:50
«Роналду – лучший игрок мира, потому что умеет адаптироваться. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов игры». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану и Лео
вчера, 10:06
«Роналду – феномен, его нельзя списывать со счетов. Он выиграл все, но ставит цели – забить 1000 голов и играть вместе с сыном». Воспитанник «МЮ» Симпсон о 40-летнем Криштиану
23 октября, 14:38
Главные новости
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 3:1 – Тиаго забил с пенальти! Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
10 минут назад
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
16 минут назад
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
24 минуты назад
Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»
28 минут назад
«Ливерпуль» пропустил два гола в 1-м тайме – такого не было с апреля. Команда Слота проигрывает «Брентфорду», отставая и по количеству ударов
34 минуты назад
Невилл введен в Зал славы АПЛ. Гари 8 раз выигрывал чемпионат Англии с «МЮ» и дважды – ЛЧ
42 минуты назад
У Головина нет голов за «Монако» с января 2025-го, голевых пасов – с ноября 2024-го
54 минуты назад
Шевалье о критике: «Стараюсь не обращать внимания и прогрессировать. Светлая полоса уже близко, я улучшаю форму, принесу «ПСЖ» пользу»
59 минут назад
Аморим про 4:2 с «Брайтоном»: «Хорошие ощущения, три очка дома. «МЮ» страдал в конце, но учится реагировать на плохие моменты»
сегодня, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Главного арбитра Хупера заменили из-за травмы в перерыве матча «Ливерпуль» – «Брентфорд». Вместо него вышел Робинсон
2 минуты назад
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться. Никогда не просил своих президентов быть мне «папами» – всегда защищал себя сам»
7 минут назад
Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
34 минуты назад
Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»
40 минут назад
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Ошибся, главное – легче относиться к этому. Все поддержали меня. Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии»
сегодня, 19:30
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
сегодня, 19:13
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина обыграл «Тулузу», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 19:05Live
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 18:27
Адиев после 0:1 с ЦСКА: «Крылья» подкосил ряд травм. Нам тяжело играть с такими соперниками, учитывая потери. Мы сконцентрированы на блокировке их сильных сторон»
сегодня, 18:53