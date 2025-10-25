Роналду забил 950-й гол в карьере – замкнул прострел в игре с «Аль-Хаземом»
Криштиану Роналду забил в 950-й раз в профессиональной карьере.
Нападающий «Аль-Насра» отличился на 88-й минуте игры с «Аль-Хазером» в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний португалец замкнул прострел Уэсли Гассовы.
Теперь на счету Роналду 808 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6337 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости