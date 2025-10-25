«Салават» выиграл 3-й матч подряд – 2:1 с «Нефтехимиком». Команда Козлова отстает на 3 очка от зоны плей-офф на Востоке
«Салават Юлаев» продлил победную серию до трех матчей.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Нефтехимик» (2:1) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
22-летний вратарь уфимской команды Семен Вязовой отразил 22 из 23 бросков.
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. До этого команда переиграла «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (5:2).
Клуб из Башкортостана, набравший 14 очков в 18 матчах, продолжает оставаться на 11-й позиции в таблице Восточной конференции, однако отстает от зоны плей-офф лишь на три балла. Восьмым в конференции на данный момент идет «Амур» (17 баллов, 17 матчей).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
