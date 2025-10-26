Кучеров набрал 1000-е очко в НХЛ – ассист в матче с «Анахаймом»

Никита Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Анахаймом».

За карьеру в лиге в рамках регулярок у Кучерова теперь 1000 (359+641) очков в 809 играх. Он стал 101-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

В этом сезоне НХЛ россиянин провел 6 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков.