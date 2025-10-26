Овечкин – 8-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1500+ матчей за одну франшизу. В целом в лиге – 24-й

Александр Овечкин – 8-й игрок в истории НХЛ, проведший 1500 игр за одну франшизу.

Капитан «Вашингтона » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:7).

40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Он выступает за «Кэпиталс» с начала карьеры в лиге в 2005 году.

Овечкин – 24-й игрок в истории лиги, проведший 1500+ матчей. Рекорд принадлежит Патрику Марло (1779).

При этом Александр стал только 8-м игроком, кому удалось сыграть 1500 матчей за одну франшизу.

В этом списке также присутствуют Горди Хоу (1687 игр, «Детройт»), Марло (1607, «Сан-Хосе »), Никлас Лидстрем (1564, «Детройт»), Алекс Дельвеккио (1550, «Детройт»), Шейн Доун (1540, «Виннипег» и «Финикс» / «Аризона»), Рэй Бурк (1518, «Бостон») и Стив Айзерман (1514, «Детройт»).

Овечкин в 1500-м матче НХЛ с «Оттавой»: 1 бросок, 3 хита, «-2» за 17:44. У него 2+5 в 9 играх сезона