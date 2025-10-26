Марченко стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»: победный буллит, ассист, 3 броска и «+1» за 20:32. У него 5+3 и «+6» в 8 играх в сезоне
Кирилл Марченко забил победный буллит в матче с «Питтсбургом» (5:4 Б).
Нападающий «Коламбуса» принес своей команде победу над «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ и был признан третьей звездой.
Также 25-летний россиянин отметился результативной передачей. На его счету 8 (5+3) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Марченко (20:32, «+1») нанес 3 броска в створ ворот.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
