  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о 3:0 с «Брюгге»: «Мадуэке и Мартинелли были великолепны. Мы рады возвращению Жезуса, он преодолел боль и неуверенность – это показывает его психологическую стойкость»
5

Артета о 3:0 с «Брюгге»: «Мадуэке и Мартинелли были великолепны. Мы рады возвращению Жезуса, он преодолел боль и неуверенность – это показывает его психологическую стойкость»

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Брюгге».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Брюгге» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0). 

«Мы знаем, насколько сложна Лига чемпионов, и тот факт, что мы играли выезде, особенно с таким количеством отсутствующих игроков, делает эту победу еще более значимой.

Кристиан Нергор, наверное, готовится лучше всех. Он помогает нам становиться лучше каждый день. Он может играть на любой позиции. Независимо от того, играет ли он больше или меньше минут, его отношение к делу безупречно, и это действительно хороший пример для всех нас. Мадуэке и Мартинелли сегодня были великолепны. То, как они угрожали воротам и завершали атаки, было потрясающе.

Жезус вернулся спустя 11 месяцев, и было очень приятно видеть такую игру с его стороны. Бывают моменты, когда ты остаешься почти в полном одиночестве и тебе приходится проходить через боль и неуверенность. Он проходил через это несколько раз в своей карьере, и это показывает его психологическую стойкость и то, как сильно он любит играть в футбол. Мы очень рады, что он вернулся.

Нужно было разобраться с ситуацией в линии обороны: некоторые игроки были в составе, но не могли играть более 45 или 30 минут. Справиться с этим было непросто. Но игроки так относятся к делу, что если я попрошу кого-нибудь сыграть там, то они смогут это сделать. Они проделали отличную работу», – сказал Артета. 

Что делать с Хаби Алонсо?25950 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБрюгге
logoМикель Артета
logoНони Мадуэке
logoГабриэл Жезус
logoГабриэл Мартинелли
logoКристиан Нергор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
36 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
26 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
46 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59