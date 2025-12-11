Артета о 3:0 с «Брюгге»: «Мадуэке и Мартинелли были великолепны. Мы рады возвращению Жезуса, он преодолел боль и неуверенность – это показывает его психологическую стойкость»

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Брюгге».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Брюгге» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0).

«Мы знаем, насколько сложна Лига чемпионов, и тот факт, что мы играли выезде, особенно с таким количеством отсутствующих игроков, делает эту победу еще более значимой.

Кристиан Нергор, наверное, готовится лучше всех. Он помогает нам становиться лучше каждый день. Он может играть на любой позиции. Независимо от того, играет ли он больше или меньше минут, его отношение к делу безупречно, и это действительно хороший пример для всех нас. Мадуэке и Мартинелли сегодня были великолепны. То, как они угрожали воротам и завершали атаки, было потрясающе.

Жезус вернулся спустя 11 месяцев, и было очень приятно видеть такую игру с его стороны. Бывают моменты, когда ты остаешься почти в полном одиночестве и тебе приходится проходить через боль и неуверенность. Он проходил через это несколько раз в своей карьере, и это показывает его психологическую стойкость и то, как сильно он любит играть в футбол. Мы очень рады, что он вернулся.

Нужно было разобраться с ситуацией в линии обороны: некоторые игроки были в составе, но не могли играть более 45 или 30 минут. Справиться с этим было непросто. Но игроки так относятся к делу, что если я попрошу кого-нибудь сыграть там, то они смогут это сделать. Они проделали отличную работу», – сказал Артета.