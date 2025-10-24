  • Спортс
  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Коломенская и Фролов, Шевченко и Ежлов представят ритм-танцы
0

Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Коломенская и Фролов, Шевченко и Ежлов представят ритм-танцы

Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут танцы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию

1-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 17:50 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Алиса Абдуллина – Егор Петров

2. Анна Коломенская – Артем Фролов

3. Ольга Федорова – Павел Драко

4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Вторая разминка

5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

7. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

8. Елизавета ПасечникДарио Чиризано

9. Елизавета ШичинаПавел Дрозд

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
