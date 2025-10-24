Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Коломенская и Фролов, Шевченко и Ежлов представят ритм-танцы
Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут танцы на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию
1-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 17:50 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Абдуллина – Егор Петров
2. Анна Коломенская – Артем Фролов
3. Ольга Федорова – Павел Драко
4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
Вторая разминка
5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
7. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
9. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
